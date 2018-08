Piden la elevación a juicio de Los Sauces: las 11 claves de la causa que complica a CFK y a sus hijos

Los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques presentaron ante el juez Julián Ercolini el pedido de elevación a juicio oral de la causa Los Sauces SA., una supuesta asociación ilícita -que denunció Margarita Stolbizer- manejada por Cristina Fernández de Kirchner, que involucra a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, y a otros 18 miembros entre los que se destacan los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.

Las claves de la causa que complica a CFK:

1. La Banda

Se investiga la conformación de una banda con el objeto de recibir dinero como pago a retorno de la concesión de obra pública mediante contratos de locación de la firma Los Sauces S.A” propiedad de Cristina Elisabet Fernández, Máximo y Florencia Kirchner por parte de empresas de los denominados Grupo Báez, Grupo Indalo, Grupo Sanfelice, Solvencia Crediticia S.A. y la Asociación Mutual Siempre Joven.

Cristina Fernández se desempeña como Senadora de la Nación.

2. Coimas

Una organización para desarrollar sus designios criminales desde el mes de mayo del año 2003 hasta el día 14 de diciembre de 2016 día que se dispuso la intervención judicial de "Los Sauces S.A.," y la Sucesión de Néstor Carlos Kirchner, con la finalidad de recibir dinero como ilegítima contraprestación por el indebido otorgamiento de la concesión de obra pública, de licencias habilitantes de juego y/o de áreas de la industria petrolera, e introducirlo en el mercado financiero, procurando brindarle la apariencia de origen lícito.

3. Cristina Kirchner, ¿autora plenamente responsable?

La ex presidenta fue procesada al ser hallada como “prima facie” de la organización criminal y por semiplena prueba autor penalmente responsable de los delitos de tomar parte en una asociación ilícita en calidad de Jefe, el cual concurre en forma real con el delito de lavado de activos de origen ilícito agravado por su habitualidad, por formar parte de una asociación y por ser funcionario público y negociaciones incompatibles.

Según Bonadío, la asociación ilícita familiar se constituye a partir de 2006.

4. ¿Jefa de la banda?

Según los fiscales, la actual Senadora es el jefe/organizador de una banda -junto a Néstor Kirchner y Máximo Kirchner en un primer momento- responsable de haber armado una empresa denominada “Los Sauces S.A.", con fecha 7 de noviembre de 2006, con el objeto de canalizar dinero ilegítimo como contraprestación, al menos en el caso de las empresas del Grupo Báez, de la obra pública adjudicada ilegítimamente por Néstor Kirchner y la imputada cuando ejercieron la primera magistratura de la República, al grupo empresario mencionado.

Bonadio volverá a pedir el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner.

5. El pago

Tal devolución o retorno se hacía mediante contratos de alquiler de propiedad de esta empresa, que se formó a tal efecto.

Para el juez, Los Sauces fue creada para recibir los retornos de Lázaro por la obra pública.

6. Las empresas implicadas

La firma mencionada no tiene una sede real, no tiene empleados que trabajen para el objeto social de la firma; sus empleados, Ángel Ramón Díaz es jardinero en la finca de la calle Mascarello 441 de Río Gallegos, Santa Cruz y, Florencia Kirchner no se sabe cuáles son sus tareas, como miembro del directorio o empleada, y hasta el momento la Justicia no determinó por qué cobra un sueldo como empleada cuando claramente no desempeña labores para la sociedad.

7. Los supuestos socios

En este caso las concesiones otorgadas al grupo de Cristóbal López se relacionan con el juego de azar, conforme el decreto del PEN N° 1851/2007 de fecha 5 de diciembre de 2007, cuando cinco días antes de dejar la Primera Magistratura, Néstor Kirchner, cinco años antes que venza la concesión otorgada al grupo mencionada, se la prorrogó por diez años más.

Cristóbal López procesado. El dueño de C5N y Radio 10 le pagaba alquileres a CFK.

8. ¿Cómo?

El pago a semejante favor habría sido en alquileres, más caros e innecesarios, dada la cantidad de propiedades que ostentaba el grupo en su conjunto y los valores que surgieron de otros alquileres en el mismo complejo y de la tasación efectuada.

9. La red

Según los fiscales, este entramado, "personal y societario" creado con el objeto de percibir dinero ilegítimo a fin de darle apariencia lícita, claramente fue pergeñado por Néstor Kirchner, Cristina Fernández, y Máximo Kirchner, quienes también contaron con las sociedades que a tal efecto crearon sus amigos personales Lázaro Báez, Osvaldo Sanfelice, y con las que ya tenía el empresario Cristóbal López.

Luego de las descripciones de compra venta y refacción de los inmuebles se denota que la mayoría de las transacciones se realizaron con empresarios amigos, que muy acertadamente, crearon las empresas simultáneamente a que Néstor Kirchner asumiera como Presidente de la Nación. Sentado ello e independientemente de cada uno de los aportes de los socios, de las compras efectuadas por los socios y la sociedad, dicha empresa, habría estado inactiva hasta el año 2009.

Bonadío embargó a CFK en 130 millones de pesos. Pero no la metió presa.

10. Los contratos

A partir de la firma de los contratos y de los pagos de los cánones locativos, se otorgó el dinero como contraprestación de las concesiones de obra pública efectuadas desde el seno del Poder Ejecutivo Nacional.

11. Dinero contaminado

El dinero utilizado para pagar los alquileres habría llegado "contaminado" por la concesión de la obra pública ilegal y su ingreso en el sistema bancario es para ocultar su origen ilícito y dotarlo de legalidad tal como requiere el tipo penal.

De esta manera, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Máximo Kirchner habrían fundado la empresa "Los Sauces S.A.", con el objeto de que se canalicen por allí y mediante locaciones de inmuebles los pagos ilegales del delito precedente de la obra pública concedida a Lázaro Báez.