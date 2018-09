Por separado, Moyano y la CGT ratificaron la convocatoria al paro del martes 25

Al mismo tiempo, Hugo Moyano en un acto multitudinario en Ferrocarril Oeste y la CGT desde su sede, confirmaron el paro del próximo 25 de septiembre.

El secretario general del Gremio de Camioneros presentó el nuevo Frente Sindical para el Modelo Nacional (Fresmona), en el microestadio del barrio Caballito, junto con el líder de La Bancaria, Sergio Palazzo y Ricardo Pignanelli de SMATA, además del apoyo de 60 sindicatos, con el que busca disputar el liderazgo de la CGT.

Durante el acto de Moyano, Mauricio Macri y su política de ajuste fueron el blanco de las críticas durante todos los discursos. En esa línea los dirigentes hicieron un pedido a los legisladores nacionales para que rechacen el Presupuesto 2019 que impulsa el Gobierno.

"No sigan con esta política de entrega y quitándoles los derechos a los trabajadores porque nos obligan a salir a la calle a protestar”, amenazó Moyano al tomar la palabra.

“Le digo a Macri, Mauricio no me vas a doblegar, antes de entregar un derecho de un trabajador, que me quiten la vida”, añadió.

A su vez, y de cara a las elecciones de 2019 sostuvo: "No nos podemos volver a equivocar" y advirtió que "el pueblo está agotando su paciencia y que las medidas económicas oficiales "obligan" a la gente a salir "a la calle a protestar". "Quitarnos el trabajo es quitarnos media vida. La otra mitad la vamos a defender peleando".

Los sindicatos le dieron su apoyo al líder camionero.

Por otro lado, el sindicalista apuntó contra la persecución política iniciada por Macri asegurando que "a Cristina la quieren meter presa", como a "muchos de nuestros compañeros" y redobló la apuesta respecto a al acecho hacia su persona: "sería un honor que un gobierno gorila como éste me lleve preso".

En la otra punta de la ciudad, la CGT representada por Héctor Daer y Carlos Acuña ratificó la convocatoria al paro general para el próximo martes, durante una reunión de Consejo Directivo.

"El paro es para que este Gobierno escuche a los trabajadores y rectifique las políticas económicas que nos trajeron hasta acá", sostuvo Daer en el encuentro.

Héctor Daer, CGT: "El paro es para que el Gobierno escuche a la sociedad. Para que se rectifiquen las políticas económicas". Además, indicó que no habrá colectivos, trenes y subtes "porque los compañeros que trabajan en esos sectores también quieren hacer su reclamo" pic.twitter.com/mepXmWQ3iJ — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 20 de septiembre de 2018

Debido a ello confirmó que no habrá transporte, dado que "son trabajadores al igual que el resto y están adheridos al paro. No habrá colectivos, trenes ni subtes, porque los trabajadores también quieren hacer su reclamo", resaltó.

"Nosotros estamos en la misma vereda que la totalidad de los trabajadores. La CGT representa al cien por cien de los trabajadores. Los matices que podemos tener entre dirigentes no van a hacer mella en la postura que tiene le movimiento obrero contra la política de ajuste. Son trabajadores los que están allá, somos trabajadores los que estamos acá", expresó refiriéndose a las diferencias con Moyano.