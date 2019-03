Porqué el fiscal que investigó el Triple Crimen fue citado a indagatoria por Ramos Padilla

El fiscal Bidone fue citado a indagatoria para este miércoles.

El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó a declaración indagatoria al suspendido fiscal de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, en la causa que investiga la asociación ilícita que se dedicaba a espiar de manera ilegal y extorsionar a abogados, empresarios, periodistas y políticos.

Mañana está citado nuevamente el fiscal Carlos Stornelli, quien la semana pasada solicitó una prórroga y este martes concurriría al juzgado, luego de que la Cámara Federal de Mar del Plata rechazó la recusación de Ramos Padilla.

OTRO FISCAL EN LA MIRA

Ante la comisión bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, el juez Ramos Padilla reveló que Stornelli no es el único funcionario judicial involucrado en las maniobras de espionaje ilegal, extorsiones y coacción.

Uno de ellos es Bidone, el fiscal de Mercedes que la semana pasada fue suspendido por la Corte bonaerense por tres meses, y que fue citado a indagatoria por Ramos Padilla para este miércoles al mediodía.

Bidone además está siendo investigado por el juez federal Luis Rodríguez por sus conexiones con el falso abogado Marcelo D’Alessio. El juez de Dolores lo imputó como parte de la asociación ilícita.

“Su aporte en particular era la provisión de información - especialmente a D’Alessio - vinculado con datos personales de las víctimas-objetivos de la organización con conocimiento de que sería utilizada para llevar adelante múltiples planes delictivos”, remarca el juez en el llamado a indagatoria, al que tuvo acceso BigBang.

El juez cree que Bidone aportaba a la red de espionaje ilegal registros de comunicaciones telefónicas que le exigía a las empresas de telefonía celular de manera irregular. Además, lo imputará por las extorsiones a Pedro Etchebest, el empresario agropecuario que destapó la olla con la denuncia presentada en Dolores a fines de enero. En concreto, Ramos Padilla cree que Bidone le pasaba información migratoria a D’Alessio para que intimidara a Etchebest.

STORNELLI A DOLORES

El día de mañana podría ser clave en la causa si, tal como piensan en el juzgado de Dolores, Stornelli concurre a la indagatoria. El fiscal había sido citado para el viernes pasado por tercera vez, pero su abogado, Roberto Ribas, pidió una prórroga. Eso fue leído por Ramos Padilla como un síntoma de que mañana sí asistiría al juzgado para ajustarse a derecho.

Stornelli tiene que responder por al menos ocho imputaciones, según detallaron fuentes judiciales. BigBang publicó semanas atrás cuáles eran las ocho imputaciones hacia el fiscal, que es integrado como un eslabón de la asociación ilícita por la que se encuentran detenidos D’Alessio y los ex comisarios y presuntos ex espías de la Agencia Federal de Inteligencia, Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi.

Entre las ocho imputaciones se encuentran el pedido de cámaras ocultas a abogados y empresarios, el espionaje a un ciudadano peruano, la extorsión a Etchebest y la omisión de una denuncia.

UNA VOZ EN EL TELÉFONO

Ramos Padilla podría exigirle a Stornelli que entregue su teléfono celular para incorporarlo a la causa con el objetivo de determinar si el fiscal formaba parte de las maniobras de espionaje, coacción y extorsión que investiga. Hasta ahora constan conversaciones que mantenía D’Alessio con un usuario agendado con el nombre del fiscal.

Fuentes con acceso a la causa señalaron a BigBang que ese será un paso fundamental. A pesar de que pasaron casi dos meses y parte de la información podría haber sido borrada, la Justicia podría recuperar algunos datos. El abogado querellante Maximiliano Rusconi solicitó que se identifiquen los celulares y teléfonos fijos de Stornelli y solicitó que la empresa de telefonía detalle el registro de llamadas entrantes y salientes desde enero de 2016. “Eso puede probar la veracidad de algunas conversaciones halladas en el teléfono de D’Alessio”, señaló a este medio una fuente con acceso a la causa.

Si el fiscal no concurriera mañana a la indagatoria, el juez de Dolores podría declararlo en rebeldía. Stornelli tiene fueros por su cargo, por lo que no podría ser detenido. Hay quienes dicen que no podría usar la fuerza pública para llevarlo a indagatoria, aunque sí podría declararlo en rebeldía.

EL JUEZ, AL CONSEJO

Esta mañana el juez Ramos Padilla concurrió al Consejo de la Magistratura como parte del concurso en el que quedó primero para cubrir la vacante en el juzgado federal N° 1 de La Plata, vacante desde 2009. Es un juzgado muy importante ya tiene competencia electoral. La visita de Ramos Padilla nada tiene que ver con la denuncia ante el Consejo presentada la semana por el Ministerio de Justicia, que busca apartarlo por un supuesto mal desempeño al aportar datos de la causa durante una exposición en el Congreso días atrás.

“No me preocupa la denuncia del Gobierno”, dijo al ingresar. No es la primera aparición pública del juez: ayer estuvo presente en la Plaza de Mayo durante la marcha para exigir memoria, verdad y Justicia a 43 años del inicio de la dictadura cívico militar, rodeado de ex combatientes de la guerra de Malvinas.