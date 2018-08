Prat-Gay, durísimo con el Gobierno: "Llamar al Fondo no es una decisión para celebrar"

El ex ministro de Hacienda y Finanzas tuvo duras críticas hacia el jefe de Gabinete y remarcó que no hay motivos para festejar el haber llegado a un acuerdo con el FMI. Asimismo rechazó la tesis de que Argentina está en peligro de default.

El ex ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, disparó contra la administración de Cambiemos, en especial contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña, con quien mantuvo una cruenta interna antes de ser eyectado a fines de 2016. "Es muy difícil fijar una meta de inflación desde un ministerio si después desde otro va a venir un aumento de tarifas que es mucho más grande de lo necesario para cumplir con la meta", dijo el ex funcionario en declaraciones al programa Animales Sueltos y en clara alusión a la falta de coordinación que considera que hay en la Casa Rosada.

Prat Gay, Macri y Peña durante 2016 cuando todavía el economista era parte del Gobierno.

Asimismo, Prat Gay criticó la visión de la administración de Mauricio Macri de ver como una victoria el acuerdo histórico, por el monto, que se rubricó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Tocarle la puerta al Fondo es reconocer que no pudiste ponerte de acuerdo con el resto de la dirigencia política para resolver los problemas. Yo creo que no es una decisión para celebrar. Cuando vas al Fondo pasan muchas cosas. La primera es que te retirás del mercado, el tipo que recurre al Fondo reconoció que no puede ir al mercado", manifestó.

En paralelo también criticó la postura de comunicación del oficialismo. "El Gobierno tiene que clarificar el camino. Vos no podés firmar un acuerdo con el Fondo y decirle que no necesitás la plata. Si mirás el acuerdo, Argentina le dice: 'Deme los primeros 15 mil millones, el resto no lo necesito'. Al Fondo le decís 'no necesito tu plata' y al mercado también. Entonces, ¿cómo vas a cerrar tu programa financiero? Eso es lo que está confundiendo a todos los inversores", agregó Prat Gay que también cargó contra los ex funcionarios y economistas de la gestión kirchneristas que buscan instalar el fantasma del default; "¿Pensás que puedo ser tan pelotudo como para decir que Argentina va a ir al default?", le dijo enojado al periodista Alejandro Fantino.

Por último recordó y autoelogió su gestión en el ministerio. "En seis meses sinceramos el Indec, empezamos a tener un Instituto que te daba las cifras, eliminamos controles de capitales y de cambios, resolvimos la cuestión del juicio en Nueva York, logramos un sinceramiento de capitales récord mundial. Claramente no fue gradual", concluyó.