Presupuesto, FMI y unidad: detalles de la cumbre secreta entre Cristina y Pablo Moyano

Cristina se reunió con el secretario adjunto de Camioneros la semana pasada. De qué hablaron y cómo avanza la "reconciliación" entre la familia sindical y la ex mandataria.

El encuentro duró una hora y media y bien podría simbolizar un nuevo acercamiento entre el clan Moyano y Cristina Kirchner. La ex presidenta recibió en sus oficinas del Instituto Patria al secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano.

La reunión fue la semana pasada pero se dio a conocer recién el domingo, 48 horas después de que un fiscal solicitara la detención del sindicalista en una causa por asociación ilícita vinculada a la barra de Independiente.

En lo formal, la cumbre tuvo el objetivo de conversar sobre el presente económico, con dos ejes centrales: el rechazo al Presupuesto enviado por el Gobierno de Mauricio Macri al Congreso y el rechazo al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en el marco de una serie de reuniones que está gestando la ex presidenta con dirigentes políticos y sindicales.

Moyano en Singapur junto a Juan Carlos Schmid, que renunció a la la CGT días atrás.

Sin embargo, también fue un nuevo capítulo en la carrera hacia la reconciliación de los Moyano con Cristina, luego de siete años de frialdad, que incluyeron críticas y acusaciones cruzadas. Incluso, Hugo Moyano hizo campaña junto a Macri en 2015, con quien se mostró en varias ocasiones. “Es muy difícil que vote a Scioli”, llegó a decir antes del ballotage. Hoy Moyano es ahora el sindicalista más enfrentado al Gobierno. “Macri se quiere rajar, está desorientado”, dijo semanas atrás.

En agosto, Moyano y Cristina volvieron a verse tras 7 años de distancia.

En agosto pasado, Hugo Moyano compartió un acto con Cristina en el sindicato de Smata, donde aseguró que trabajaban con la ex mandataria y otros sectores del peronismo para hacerle frente al Gobierno en 2019. Antes, tuvo un guiño hacia la ex presidenta, cuando en junio aseguró: “Con Cristina comía todo el mundo, hoy no”. Un mes atrás volvió a marcar su intención de sellar la unidad, cuando marcó la cancha: “Si no hay otra mejor, Cristina Kirchner será la candidata del peronismo”.

“La unidad es un instrumento necesario para que alguien del espacio llegue a la Casa Rosada. Cristina está trabajando para eso”, señaló a BigBang una fuente cercana a la ex presidenta.

La difusión de la foto entre Pablo y Cristina tampoco fue para nada casual: dos días después de que el fiscal de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera, pidiera la detención de Pablo Moyano por integrar una supuesta asociación ilícita que defraudó a Independiente por millones de pesos mediante la venta de entradas ilegales. “Sería un orgullo ir en cana con un gobierno gorila”, respondió el secretario adjunto de Camioneros el viernes.

“Creemos que a Pablo le están cobrando su postura defendiendo a los trabajadores y el acercamiento a Cristina”, aseguraron cerca de Cristina ante la consulta de BigBang.