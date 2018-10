Presupuesto: gobernadores del PJ y hasta de la UCR le piden al Gobierno aumentar retenciones

La discusión por el presupuesto está en pleno trámite y en medio de tironeo entre el oficialismo y la oposición para que el Gobierno obtenga los votos necesarios para su aprobación.

Si la oposición no aporta los votos de un presupuesto que prevé un generoso recorte , el Gobierno se quedará sin ley porque no tiene los votos suficientes con los legisladores de Cambiemos.

Y el problema es que ya un sector que acompañó al oficialismo en la sanción de varias leyes, como el Frente Renovador y el llamado Peronismo Federal ya empezaron a poner reparos.

El peronismo "alternativo" no apoya el presupuesto.

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, ya lo dijo en forma pública, hace unos días: "el Presupuesto es inviable". Y varios dirigentes del peronismo no k ya expresaron su reparos.

Por eso la llave está en lo que digan los gobernadores de la oposición, que según la discusión de las partidas presupuestarias podrán mover políticamente a sus legisladores para que brinden un eventual apoyo.

En esa línea varios gobernadores le sugirieron al gobierno un aumento en las retenciones de exportaciones agropecuarias para que el recorte en el presupuesto sea menor a lo previsto.

Gerardo Morales dijo que se quedaron cortos con el nivel de retenciones.

"Los gobernadores están pidiendo por lo bajo subir las retenciones de soja para evitar bajar subsidios como moneda de cambio para que salga el presupuesto", dijo a BigBang una fuente que está al tanto de las negociaciones.

Lo llamativo es que no sólo los gobernadores del PJ le piden al gobierno que aumente las retenciones para evitar recortes en otras área. La sugerencia sale también de las propias filas.

El gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, se anotó en esa línea. "Ayer (por el lunes) me reuní con (Marcos) Peña, (Rogelio) Frigerio y (Nicolás) Dujovne y les decía que nos quedamos atrás con este tema", dijo Morales.

"En lugar de 4 pesos por dólar tendríamos que haber puesto 8 pesos al menos por seis meses para recaudar más recursos por esa vía, subsidiar más a las Pymes y lograr herramientas de manera tal de resolver el problema en la cadena de pagos", sostuvo el mandatario en declaraciones al programa de Viviana Canosa en La 990.

De todos modos, en el Gobierno no están convencidos de aumentar las retenciones, tal como ahora piden propios y extraños. En el Gobierno reconocen que "es verdad que los gobernadores están pidiendo eso, pero que no podemos avanzar ahora con una idea así", dicen que las retenciones fueron similares para todos los exportadores y no solo para el agro.