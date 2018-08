¿Qué candidato preferirían los kirchneristas si Cristina no se presentara?

La mayoría de los consultados está indeciso sobre a quién apoyar si la ex presidenta no es candidata.

Una encuesta realizada por el Grupo de Opinión Pública y replicada por Clarín se propuso responder un interrogante clave en relación a las próximas elecciones: ¿qué candidato preferirían tener los kirchneristas y peronistas si Cristina Fernández de Kirchner no se presentara?

Cristina sigue siendo la candidata favorita del kirchnerismo.

La consulta se encaró a principios de agosto, relevó 500 casos en el área metropolitana (CABA y Gran Buenos Aires) y presenta un margen de error de más/menos 4,5 por ciento.

Y, sorprendentemente, la variante "No sabe/No contesta" fue la más elegida, con el 46,1 por ciento. La encuesta, claro, no responde el interrogante si ese vacío se debe a la indecisión o a la negativa en apoyar a otra figura que no sea Fernández de Kirchner.

Massa sí, Scioli no

Fuera de ese porcentaje, el político que se llevó la mayoría de las preferencias como posible candidato del kirchnerismo fue Sergio Massa con un 14,4 por ciento. Le siguió Agustín Rossi con el 9,4 y tercero quedó Axel Kicillof, alcanzando el 7,6.

Curiosamente, Máximo Kirchner, el hijo de la ex presidenta, sumó sólo el 1,9 por ciento de los votos, mientras que el candidato kirchnerista en las últimas elecciones presidenciales, Daniel Scioli, apenas alcanzó a superar el 1 por ciento.