Qué dice el análisis de los gestos de Macri cuando anunció las negociaciones con el FMI

Emociones, miradas, distintos gestos, expresiones y posturas, incertidumbre, dudas, nervios, tensión y hasta cierto descontento por la noticia que se está por dar. Para la sorpresa de muchos especialistas, el presidente Mauricio Macri se mostró firme –como si se tratara de una suerte de robot- durante, tal vez, el anunció más importante de lo que va del año 2018: el regreso a escena del FMI.

El mandatario informó que el Gobierno buscará un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI), se presupone que serán unos U$D 30.000 millones a una tasa estimada del 4% para morigerar la suba del dólar. Este dinero estaría reservado a reforzar las reservas.

Esta falta de dudas o de los habituales gestos (la postura de sus labios, por ejemplo) que suele manifestar el ex presidente de Boca a la hora de comunicar semejante noticia llamó la atención de quienes se especializan en el lenguaje, sobre todo del director de HCC Integral, Marcelo Sola.

Macri cerró sus puños en varias oportunidades durante el anuncio.

El experto en comunicación no verbal analizó uno por uno las conferencias del primer mandatario desde su etapa como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Ares y lo comparó con el día en que el mismo Macri anunció el inicio de las negociaciones con el FMI.

“A Mauricio Macri lo vengo analizando desde que era Jefe de Gobierno y habitualmente no se cuida en los gestos, expresiones o lenguaje corporal, nunca se cuida. Pero esta última vez se cuidó. Su discurso estuvo mucho más armado, por decirlo de alguna forma”, advirtió.

En diálogo con BigBang, Sola afirmó que el Presidente “pasó de ser el hombre que gesticula y se expresa mucho con el cuerpo, a dar un mensaje cerrado y dubitativo por momentos”. “No fue el habitual Presidente que solemos ver”, expresó, asegurando que el discurso de Macri pudo haber sido preparado durante un tiempo prudente antes de darlo a conocer.

Marcelo Sola, director de HCC Integral.

Durante el breve discurso que dio en Casa Rosada, el cual dura más de 3 minutos, Macri explicó sin titubear que “cambiaron las condiciones internacionales favorables” de sus primeros dos años de gestión y la política gradualista que aplica su gestión requiere “del financiamiento externo” para equilibrar el “desastre de las cuentas públicas”.

El jefe de Estado, que suele gesticular con el rostro, mueve su cabeza y boca a la hora de presentarse en programa, participar de una nota grabada o dar a conocer una noticia, no es el mismo que habló durante su descargo del FMI, según Sola. “Estuvo estudiado ese discurso, ese diálogo estuvo armado”, remarcó el especialista.

La cara de preocupación de Macri detrás del discurso lo dice todo segpun Sola.

“Cuando uno piensa en algo, primero lo manifiesta en lenguaje corporal y después viene lo verbal. Del cerebro va directamente a la emoción, al sentimiento y eso se ve reflejado en el cuerpo. Después aparece la palabra. Con respecto al discurso referido al FMI, Macri se cuidó al comunicar, se lo vio estático en sus movimientos y posturas, buscando siempre seguridad corporal”, explicó.

Y continuó: “Se dedicó a expresar con el cuerpo lo que decía con la boca. No es un tipo seguro a nivel corporal. Lo que vemos siempre es que no está seguro de comunicar al público, hace gestos marcados en la cara como si no le gustara lo que le están preguntando o lo que él está diciendo, pero esta vez solo tuvo algunos tramos dubitativos”.

El director de HCC Integral detalló que durante toda su carrera política, siempre lo notó “incómodo”, salvo en su anuncio sobre la participación del FMI. “Ahí lo noté muy cómodo. Lo vi agarrado del atril, trabajando, haciendo un puño con la mano para afirmar sus dichos”, señaló.

Nicolás Dujovne y Christine Lagarde, en Washington.

Para esta comparación, Sola tomó videos del presidente anteriores, como por ejemplo cuando tuvo que salir a reafirmar la búsqueda del submarino ARA San Juan y de sus 44 tripulantes, el cual desapareció el 15 de noviembre del año pasado en aguas del Atlántico Sur.

“Cuando ocurrió lo del ARA San Juan, estuvo inseguro y lleno de tensión. A diferencia de ahora, donde tiene que pedir ayuda al exterior y se lo ve muy seguro. Lo noto armado a la hora de comunicar. Alguien lo asesoró para manifestar tranquilidad. Es raro que una persona que siempre está nerviosa, justo cuando habla del FMI se muestra tranquila”, aclaró.

Por otra parte, el experto en comunicación no verbal también se refirió al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y a la foto que se dio a conocer luego de la reunión que mantuvo con la directora del FMI, Christine Lagarde, en la sede del organismo en Washington, Estados Unidos, en donde aparece dándole la mano, sonriendo y mirando a la cámara, mientras sujeta su codo.

Nicolás Dujovne reconoció que habrá más inflación y menos crecimiento de lo pronosticado.

“Habitualmente, cuando uno saluda mira a los ojos, pero esto es un negocio, es un negocio dar la mano. Es una situación de poder, él es un político y obvio la va a querer llevar a su campo, a su terreno. La foto es o representa un ´¡mirá con quién estoy!´”, explicó.

Y cerró: “Hay una foto donde se lo ve a Dujovne rascándose la cabeza. Eso lo hace de nervioso, la sangre se va a los pies, en realidad se quiere ir, se quiere escapar. Se puso tenso y nervioso. El cuerpo siempre dice la verdad, lo que miente es la palabra”.