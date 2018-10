¿Quién es el juez Luis Carzoglio, el peronista e hincha de Independiente que se negó a detener a Moyano?

El titular del Juzgado de Garantía Nº 9 del Polo Judicial de Avellaneda, decidió no detener a Pablo Moyano, denunció que fue amenazado y apuntó contra el organismo que dirige Julio Conte Grand.

El juez Luis Silvio Carzoglio, titular del Juzgado de Garantía Nº 9 del Polo Judicial de Avellaneda, decidió no detener a Pablo Moyano en el marco de la causa que investiga al dirigente del Club Atlético Independiente por presunta asociación ilícita. Y generó un enorme enojo en el oficialismo, que amenaza con sacarlo del cargo.

El juez Carzoglio apuntó contra los medios y dijo que recibió amenazas.

En su resolución, el juez señaló que "las presuntas acciones y conductas de (Pablo) Moyano de ningún modo, y por el momento, pueden considerarse abarcadas por las figuras que se le pretenden endilgar" y advirtió que el pedido de detención por parte del fiscal Sebastián Scalera era "endeble" y hasta "contradictorio" por momentos.

El magistrado tomó gran relevancia al disparar contra algunos medios de comunicación y asegurar que recibió amenazas después de que diera a conocer su decisión de no detener al hijo de Hugo Moyano. “A mí como juez no me van a apretar ni a perseguir con ese tipo de maniobras”, expresó en medio de una conferencia de prensa.

Además, afirmó que no tiene miedo y sentenció: “El que ejerce una función como hago yo tiene que estar preparado para asumir estos riesgos. En cuanto a los datos aparecidos en Clarín y La Nación, que son en parte ciertos, pudieron haber provenido de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires. El pedido de detención del fiscal era endeble”.

Los dichos de Carzoglio, claro está, molestaron al jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, ya que el juez también culpó a la Procuración General bonaerense de filtrar datos sobre expedientes disciplinarios en su contra. "Es una falacia, no es verdad. Ya denunciamos que no tiene idoneidad necesaria", dijo Conte Grand.

Lo cierto es que los medios antes mencionados dieron a conocer días atrás una información vinculada a tres expedientes que lo tienen en la mira de la justicia, algo que molestó a Carzoglio y no dudó en apuntar contra el organismo que dirige Conte Grand. "Eso se sustenta en una falacia, que puede estar vinculada a un error del juez”, explicó el jefe de los fiscales.

Conte Grand disparó contra Carzoglio.

Y agregó: “Lo que es poco probable porque tiene experiencia y está involucrado en procesos de enjuiciamiento, por lo que es de suponer que conoce el trámite. Ese artículo hace referencia a la existencia de tres expedientes disciplinarios cuyo trámite se realizó en la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. No es verdad que solo nosotros tengamos ese ese contenido".

¿Quién es Luis Carzoglio, el juez en el ojo de la tormenta?

Carzoglio se convirtió en juez en 2007, luego de haber sido el director del Cementerio de Avellaneda por ocho años. “Desde el punto de vista espiritual y humano no me voy a olvidar nunca. Estoy orgulloso de haber ocupado ese cargo”, había dicho la conferencia de prensa.

Según pudo saber BigBang, su pasión es la política. “Todo lo que hace es político. Estaban esperando que se tome vacaciones para poner un juez subrogante de Lomas de Zamora que firme la detención de Pablo Moyano a su nombre”, señaló una fuente del Polo Judicial de Avellaneda.

Tiene pendiente un pedido de indagatoria desde 2014.

Sin embargo, según detalló la fuente, Carzoglio se enteró de esta movida, canceló sus vacaciones y estuvo todo el último fin de semana redactando la resolución que finalmente rechazó la detención de Pablo Moyano. El juez alcanzó su actual posición gracias al apoyo del ex intendente de Avellaneda, Baldomero "Cacho" Álvarez de Olivera.

Un dato no menor es que es hincha, fanático, de Independiente, algo que para muchos llama la atención, ya que es quien está a cargo de las causas por abuso en el club y de asociación ilícita vinculada con los dirigentes y los barras de la misma institución. Sin embargo, Carzoglio advierte que es “cien por ciento imparcial” y que en ningún momento se dejó llevar por presiones.

Según revelaron Clarín y La Nación, tiene pendiente un pedido de indagatoria desde 2014 por una vieja causa en la que se lo acusa de falsificar un documento público. Al mismo tiempo, el fiscal Scalera solicitó la aplicación del artículo 300 del Código Procesal Penal bonaerense, para que se forme el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses.

Carzoglio ocupó el cargo de director del Cementerio de Avellaneda.

Esta es una medida previa al juicio político, ya que a Carzoglio también se lo investiga por mal desempeño. Sin ir más lejos, fue acusado de darles libertad a detenidos que no estaban a su disposición, sino que dependían de otros jueces, y de ejercer violencia laboral.

El juez fue acusado de ejercer violencia laboral.

Según pudo saber BigBang, se define como peronista, militó durante varios años dentro del Justicialismo y se autoproclama, entre los íntimos, como “anti-kirchnerista”.

Conte Grand explicó que el 4 de abril de 2018, pidió a la Corte Suprema de la Provincia el apartamiento provisorio del juez Carzoglio utilizando los datos de los tres expedientes sumados a otras denuncias.