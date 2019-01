Reapareció Carrió: deslizó que es espiada por Bullrich y gastó a un ministro por ser bajito

"Le dije al jefe de la Federal que le diga a Bullrich que no me escuchen, tenemos las computadoras tomadas", disparó Elisa Carrió. Además, le hizo una broma al ministro de Producción, Dante Sica.

Elisa Carrió reapareció luego de varias semanas de ausencia mediática y abrió una grieta con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Aunque dijo que “la quiere y la sostiene”, aseguró que debió pedirle al jefe de la Policía Federal que le diga a la funcionaria que no la “escuche”, luego de que le pusieran una consigna policial a 70 metros. Además, reveló que a dirigentes de la Coalición Cívica les “tomaron” las computadoras.

La diputada oficialista volvió a reaparecer y durante una entrevista con TN deslizó que es espiada. “Le dije a Néstor Roncaglia (el jefe de la Federal): ‘dígale a Patricia que no me escuchen’. Tenemos todas las computadoras tomadas, ¿quién las toma? A mí no me la van a tomar, pero al diputado Juan López le toman la computadora y no es la oposición”, reveló. En este sentido, advirtió que “dejen de hacer eso” porque si no llevará el tema al Congreso.

De todos modos, luego Carrió le bajó el tono a la crítica hacia Bullrich y sostuvo que la quiere y la “sostuvo” en el cargo, y aunque dijo que es “una persona honesta”, cuestionó que haya hecho un supuesto acuerdo con el ex secretario de Seguridad durante el kirchnerismo, Sergio Berni. “¿Cuál era el acuerdo? Mantener la fuerza y liderarla. Le está dando poder a una fuerza que no limpio”, sostuvo.

“La quiero, sé que lucha, que es trabajadora, pero no para. No quiero Bolsonaros, ahí no me van a encontrar”, enfatizó Carrió en referencia a la ministra de Seguridad. Ayer, antes de la entrevista que ofreció la diputada, Bullrich fue consultada por las críticas que hizo Carrió semanas atrás, por la aplicación del protocolo que habilitaba a las fuerzas de seguridad a disparar a presuntos delincuentes sin dar la voz de alto. “No voy a polemizar, Cambiemos tiene matices pero es un proyecto limpio”, le dijo la ministra al diario Clarín.

EL PANTALÓN DE SICA Y LOS SALUDOS DEL “MARIDO” MAURICIO

Carrió desmintió que las sucesivas críticas hacia algunos funcionarios de Cambiemos se hubieran traducido en una pelea con el presidente Mauricio Macri. “Nunca me peleé. No tengo control sobre una charla y entonces es preferible no hablar. Es como lo que pasa con los maridos. Él ya me mandó saludos y nosotros tenemos una relación así”, aseguró la diputada.

La diputada cuestionó el rol del ministro de Producción, Dante Sica.

Pero lo más curioso fue el modo en el que la diputada apuntó al ministro de Producción y Empleo, Dante Sica, a quien chicaneó por su baja estatura. “Le digo a Sica que se pongan los pantalones largos, que no hace falta que sean tan largos porque es bajito”, disparó. “Las pymes no pueden pagar los aguinaldos por la caída de noviembre y diciembre, no hay margen para la rentabilidad. (Nicolás) Dujovne le pidió que baje el arancel del acero pero no pasó, tiene que jugar para las Pymes, no para las grandes corporaciones”.