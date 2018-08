Regreso a Ezeiza: en qué pabellón será alojado Boudou y quiénes serán sus compañeros

Después de ser condenado a cinco años y 10 meses de prisión por "cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función de funcionario público", Amado Boudou volverá al penal de Ezeiza.

Boudou recibió hoy su condena a más de cinco años de prisión.

El ex vicepresidente ya había estado preso allí durante 70 días -entre finales del 2017 y comienzos de este año- en el marco de una causa por enriquecimiento ilícito y por orden del juez Claudio Bonadio.

Así, ahora regresará al pabellón especial del Sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad (IRIC). En ese módulo se encuentran presos -entre otros- el ex secretario Ricardo Jaime, el empresario Lázaro Báez, Jorge Chueco, Daniel Pérez Gadín (ex colaboradores del patagónico), el ex secretario José López, el sindicalista Juan Pablo "Pata" Medina y el ex empresario Cristóbal López.

Máxima austeridad

El pabellón IRIC funciona con su propio director y jefe de seguridad interna, a los que se suma el servicio de alrededor de 38 penitenciarios que trabajan en turnos rotativos de seis horas.

Una de las celdas del pabellón IRIC.

El espacio está dividido en cuatro sectores que cuenta con celdas individuales. Incluye cuatro patios internos y SUM con comedor, televisor, heladera, freezer, anafe, estufa, ventilador y teléfonos fijos. Además, hay un gimnasio y una huerta comunitaria.

Allí, Boudou ocupará una celda de seis metros por tres con cama, mesa, silla, un pequeño placard y baño con inodoro y lavatorio. Luego del recuento de presos de las 7 de la mañana, podrá desplazarse con libertad por los sectores del pabellón y asistir a los talleres y actividades de esparcimiento programadas.

El exvicepresidente Amado Boudou y el empresario José Núñez Carmona serán trasladados a Ezeiza, tras ser condenados por la compra venta irregular de la calcográfica Ciccone. Serán incluidos en el programa de Intervención para la Reducción de Indices de Corruptibilidad (IRIC) pic.twitter.com/WGk20LKogF — TN - Todo Noticias (@todonoticias) 7 de agosto de 2018

A las 14, llega la hora del almuerzo. Si bien el servicio penitenciario provee de comida, los internos pueden prepararse sus propios platos en la cocina común, aunque deben devolver los utensilios cortantes luego de usarlos. Después de un nuevo recuento a las 19, los presos reciben su cena.