Repudio masivo a los dichos de Michetti, "la señora papelones", sobre la despenalización del aborto

Ya sabemos que usted no abortaría. Y que si tuviera una hija q decidiera no ser madre Uds, la obligaría, perfecto. @gabimichetti Ahora, en su país hay un problema de salud, y le estamos pidiendo que no obligue a morir en la clandestinidad.

En el caso de Verónica Lozano, en su posteo en repudio a los dichos escribió: “Qué pasa con usted Sra Vicepresidenta? Dar en adopción... hablar con un psicólogo... no sé... “, publicó en Twitter.

La lista de adhesiones al repudio continúa. También la cantante Miss Bolivia posteó al respecto. "En sus declaraciones falaces usted toca de oído y da cuenta del amateurismo con que afronta un problema complejo de salud publica", es parte del mensaje. Señora Michetti: En sus declaraciones falaces usted toca de oído y da cuenta del amateurismo con que afronta un problema complejo de salud publica. Desde qué lugar técnico y profesional emite usted declaraciones como por ejemplo que te violan, "lo das en adopción y no pasa nada"? — Miss Bolivia (@miss_bolivia) 1 de julio de 2018

Para la vicepresidenta la vida es el derecho más importantes de todos y que hay cosas mucho más dramáticas con las que conviven las personas. "Eliminar a una persona ya concebida y no dejarla vivir...La verdad, no me parece. Digo, hay personas que viven cosas muchísimo más dramáticas y no las pueden solucionar y se las tienen que bancar. No sé, qué sé yo. Para mí la vida es el derecho más importante de todos", finalizó.