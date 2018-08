Ruptura, movilización y escandalosa salida: Camioneros se fue de la CGT

Este lunes el Sindicato de Camioneros, a cargo de Hugo y Pablo Moyano, renunció a la Secretaría Gremial de la Confederación General del Trabajo (CGT), en disconformidad con la postura de la conducción de la central obrera.

La decisión fue expresada los directivos de la CGT en la tarde de hoy, luego de una reunión clave que mantuvo el Consejo Directivo de Camioneros.

Hugo y Pablo Moyano decidieron retirar a Camioneros de la CGT.

La salida oficial fue comunicada por Omar "Manguera" Pérez, secretario de Política de Transporte del sindicato, quien desde la sede de Azopardo se animó a contarle al resto de los integrantes del Consejo sobre el nuevo rumbo del sindicato.

"Prefiero caminar desnudo con la CTA que caminar con los funcionarios del FMI con sus trajes italianos", sostuvo Pérez en la reunión, en referencia a la visita que la misión del FMI realizó a la central la semana pasada.

"No vislumbramos la solidaridad. No se manifestaron internacionalmente ni en el campo nacional. Hugo Moyano tomó la decisión de retirarnos de forma definitiva. Nos vamos con tristeza, ni siquiera con bronca. Con preocupación y angustia. A nosotros nos costaba mucho estar sentados en esa mesa, en la que no hay resultados", dijo también en diálogo con radio La 990.

��#PabloMoyano:

"Lamentablemente los compañeros están totalmente fuera de lugar, No he visto a la CGT acompañando a los docentes,a los trabajadores de Télam. Están borrados totalmente.Hoy hay una reunión con el FMI cuando la CGT y el peronismo confrontaba con esas políticas", pic.twitter.com/YmwDvzF4lt — infocamioneros (@cgt_camioneros) 27 de agosto de 2018

De esta manera, el gremio siguió los pasos de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y el sindicato de médicos, que ya se habían alejado de la organización.

Desde Camioneros aseguran que el alejamiento tuvo que ver, entre otras cosas, con la disconformidad con la quietud de la central frente a los sucesivos conflictos de los trabajadores y el escaso apoyo a Camioneros por la millonaria multa que el gobierno nacional pretende imponerle al sindicato.

Desde Camioneros denunciaron que la CGT no los apoyó con las medidas que tomó el gobierno en su contra.

La renuncia de Camioneros se produjo a solo dos días del plenario de secretarios generales de la CGT que se realizará este miércoles, al que Camioneros y otros gremios aliados a los Moyano no concurrirán.

Además, la medida de Camioneros también fue anunciada pocas horas antes de que Hugo Moyano resolviera una marcha para este martes a la mañana, donde se movilizarán hacia la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo para exigir la liberación de los $ 300 millones que le embargaron al sindicato.