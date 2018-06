Sandra Mendoza y otro desopilante video con críticas a Macri y los aumentos del chocolate

Las críticas de Sandra Mendoza en un nuevo video.

En un nuevo video casero filmado en su casa, la ex diputada chaqueña Sandra Mendoza volvió a criticar al Gobierno de Mauricio Macri y apuntó contra una marca de chocolate que aumentó los precios. “Che, pregunto Mr. President: ¿y el fondo de garantías de sustentabilidad?”, lanzó la ex legisladora.

Todo transcurre en menos de dos minutos de un video casero que filmó la diputada. “Bueno, entonces a ver qué hacemos. Menos mal que a Marquitos le pedí el agua potable para los chaqueños. Tu agua no llega”, dice la ex diputada. “Me hacen doler la cabeza estos chicos”, agregó.

“Chaqueños los amo, como siempre, estamos en contacto. Y ahora que tengo cámara nueva… Los quiero, como siempre”, decía para finalizar. Pero antes de apretar stop, dijo unas palabras más: “¡Ah! Que no me suban más los choco… A mí me gusta el Coffler coco, ¿por qué Arcor me los sube? ¿Subió el chocolate? ¿Subió el coco? ¿Cómo es? Besos, los amo”.