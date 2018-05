Sarcástica y crítica: las 13 definiciones de Carrió tras el anuncio de Macri y el regreso del FMI

Estalló la bomba. Después de que Mauricio Macri anunciara desde La Rosada la determinación política de volver a endeudarse con el Fondo Monetario Internacional, muchos de los ojos se posaron sobre Elisa Carrió. La diputada respaldó la decisión, aunque se mostró crítica con respecto al modus operando de Cambiemos.

Pese a las críticas, Carrió llamó a apoyar a Macri.

Las 13 definiciones de Carrió tras el anuncio de Macri

"Cambiemos tiene que salir dar las razones y explicarle a la sociedad. Y no hacerle caso al teñido. Basta de ser buenitos. Basta con los globos".

"Para mucha gente el FMI significa ajuste. En este caso es la única solución pragmática, más barata, preventiva e institucional que nos puede llevar a la continuidad de la República. La apoyo totalmente".

"El presidente a veces se pone muy duro, por temor a la responsabilidad”.

"Miren si gobernara (Daniel) Scioli y Aníbal Fernández. Nos entregaron un país quebrado, un país saqueado. Había que decirlo con nombre y apellido, pero este es el problema de Durán Barba. Yo con Durán Barba no tengo nada que ver".

"El ministro de Energía ( Juan José Aranguren ) me confirmó que no va a haber más aumentos en todo el año".

) me confirmó que no va a haber más aumentos en todo el año". "Esta fluctuación del dólar no debería afectar los precios. El dólar estaba muy bajo".

"Estoy absolutamente tranquila porque estoy acostumbrada a la adversidad. Al Presidente lo vi muy bien".

"(Ignacio) De Mendiguren le decía a (Fernando) De la Rúa: o devaluás o te volteamos. Yo lo escuché. Lo mismo con (Eduardo) Duhalde, con la devaluación asimétrica, significó la ida de Remes (Lenicov), una quita del poder adquisitivo. Hay grupos que operan, sobre todo en mercado a futuro, para liquidar ahora, por ejemplo, soja o exportar acero".

"Sé quiénes están atrás. Estoy haciendo inteligencia financiera sólo para saber quiénes son. Esto sale de Rosario, al menos la anterior".

"Esto es preventivo, en diciembre intentaron inventar un mini 2001 sin contexto y lo paramos. Esta acción preventiva por el 4 por ciento me parece maravillosa. Afuera hablan del gran temor de que vuelva el kirchnerismo, que seamos Venezuela"..

" Marcos Peña es el único que le habla al presidente y le dice cosas. La otra soy yo. El resto es más silencioso".

es el único que le habla al presidente y le dice cosas. La otra soy yo. El resto es más silencioso". "Los que queremos la República, ahora tenemos que estar alineados. Esto se lo digo a la sociedad. Estamos todos juntos, salvo alguno que otro. Hay una cohesión absoluta en el grupo de Cambiemos. Yo no voy a romper".

Por último, la diputada llamó a apoyar al Gobierno: "Hoy hay que defender al Presidente, me guste o no me guste algún accionar. Estamos defendiendo la República".