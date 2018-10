Se complicó la situación de los dos venezolanos detenidos por los incidentes y podrían ser deportados

Tras los violentos incidentes que se produjeron ayer en los alrededores del Congreso mientras la Cámara de Diputados debatía el proyecto de Presupuesto para 2019, este mediodía el ministro del Interior Rogelio Frigerio y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich hablaron sobre el tema en una conferencia de prensa, y aseguraron que buscan llevar a cabo un "juicio abreviado" para los extranjeros que fueron detenidos, con la intención de que regresen a su país "lo antes posible".

Por los incidentes en el Congreso hubo 27 personas detenidas.

Según explicaron desde las fuerzas de seguridad, entre los 27 detenidos se encuentran cuatro extranjeros, un ciudadano turco (Baran Anil, de 27 años), otro paraguayo (Luis Fretes, 36) y dos venezolanos(Felipe Uleo, 31; y Víctor Uleo, 23), quienes según el Gobierno serán sometidos a un juicio abreviado" para poder ser deportados a sus respectivas nacionalidades.

Fuentes del Gobierno explicaron que la situación de los dos venezolanos es más complicada que la del resto de los detenidos, debido a que ninguno tiene familia acá. En el caso del ciudadano paraguayo, vive en la Argentina con su hijo, mientras que el turco también reside en el país junto a su esposa, también ciudadana argentina.

Esta situación podría generar que luego de que la Justicia indague entre hoy y mañana a los hermanos Uleo, probablemente salga un fallo "exprés" que le de herramientas a la Dirección Nacional de Migraciones para poder deportar a los extranjeros. Como el trámite se hace en un día, quizás la próxima semana los sospechosos regresen a Venezuela.

En su explicación, Frigerio argumentó que tras participar este jueves de la reunión de gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri, el Gobierno decidió ponerse en contacto con las autoridades que llevan adelante la investigación, para pedirles específicamente que los acusados sean regresados a su país "lo antes posible". "Queremos expulsar a los extranjeros que protagonizaron los hechos de violencia", sumó el ministro.

En este sentido, la ministra aclaró que como los detenidos no tienen antecedentes penales, no hay razón para que su "expulsión" de la Argentina sea antes de que la Justicia les permita un juicio abreviado, y agregó que "está claro que las acciones violentas fueron producidas por violentos que estaban en la plaza con cantidad de armas caseras dispuestas a evitar la sesión del Parlamento". Por el momento, no hay ninguna certeza de que los detenidos hayan sido culpables de disturbios: de hecho, ya hay varios casos donde se puede constatar fácilmente que no guardan ninguna relación con lo ocurrido. Así ocurrió en los casos de varios periodistas detenidos, como Nacho Levy, director de la revista La Garganta Poderosa.

Miguel Ángel Pichetto dijo que los extranjeros detenidos deberían volver a su país.

En relación a lo dicho hoy por el oficialismo, esta mañana también el diputado del sector más conciliador del peronismo, Miguel Ángel Pichetto fue consultado en Radio Mitre por los incidentes en el Congreso, y explicó que los destrozos fueron casi "un hecho preinsurreccional", y sostuvo que "en un país serio" los extranjeros apresados deberían ser deportados.

"Espero que los cuatro extranjeros, y en esto no tengo ninguna mirada xenófoba, ninguna estupidez de esas que siempre dicen, pero los dos venezolanos que hemos recibido generosamente los argentinos con esta visión alegre que tiene el Gobierno, que han entrado más de 80 mil, el paraguayo y el turco ya estén en el departamento de migraciones listos para la salida del país", concluyó.