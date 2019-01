Se deshojó la Margarita: Barrientos dijo que "es difícil opinar de Macri en este momento"

“La situación está difícil, los comedores tenemos muchísima gente ahora. Siempre apoyé a Mauricio y lo seguiré haciendo, pero bueno, Dios dirá”. Aunque aclaró que respaldará a Cambiemos, la dirigente social y responsable del comedor Los Piletones, Margarita Barrientos, planteó duras críticas al Gobierno por la situación económica, social y hasta por la baja en la edad de imputabilidad.

Barrientos es la dirigente social más cercana a Macri, desde los tiempos en que el presidente era jefe de Gobierno porteño. Sin ir más lejos, antes de fin de año visitó el comedor de Los Piletones. Aunque lanzó fuertes críticas y dijo que es difícil opinar sobre Macri en este momento, Barrientos no puso en duda que respaldará nuevamente a Cambiemos en las elecciones de este año.

“Siempre apoyé a Mauricio y lo sigo apoyando, pero bueno, Dios dirá. No opino sobre eso, qué se yo… Es difícil opinar sobre él en este momento”, remarcó en declaraciones al programa Crónica Anunciada, en Somos Radio. Allí, contó una llamativa anécdota con un jubilado en la fila de un banco: “Me decía ‘a mí no me dieron el bono pero no me importa, los voy a votar porque vamos a salir adelante’, y eso da fuerzas”.

UNA OLA DE CRÍTICAS

“Aumentó mucho la cantidad de gente, lamentablemente creció mucho la necesidad, la falta de trabajo también. Eso hace que la gente vaya a los comedores, a donde pueden llevar un plato de comida a la familia”, disparó Barrientos, quien además relató que debieron abrir un nuevo comedor en Cañuelas “por pedido de la gente”.

Consultada respecto a por qué consideraba que había ocurrido esto, la dirigente social sostuvo que es “por todo lo que está pasando”, y puntualizó que “los más afectados son los que menos tienen; mucha gente se ha quedado sin trabajo”.

Por otra parte, cuestionó el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 15 años que impulsa el Gobierno. “Tener a un chico encerrado en una cárcel o un instituto no sé si lo solucionaría, sale más violento. Tendríamos que hacer algo para que ese chico no tenga que ir a esos lugares, abrir centros de capacitación para que aprendan a trabajar”, consideró.

La dirigente fue muy dura con la situación económica.

“Hay situaciones que vivimos que son muy difíciles: hoy por un celular o unas zapatillas te matan. Entregas el auto y te matan igual, es muy difícil”, recalcó. “Tendría que haber trabajo y escuelas de capacitación para una salida laboral, enseñarles a trabajar, porque sus familias siempre han vivido de los planes, eso afecta muchísimo a que el joven pueda salir a trabajar”, puntualizó.