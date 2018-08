Semana clave por los Cuadernos K: la indagatoria a CFK, los nervios de Macri y el plan del "incontrolable" Bonadio

Qué declarará la ex presidenta, por qué desde el macrimos no quieren que avance "tanto" la causa y lo que busca el juez de la causa antes de "jubilarse".

Mañana será un día clave en la causa de los cuadernos del ex chófer de Roberto Baratta, Oscar Centeno, debido a que será indagada la ex presidenta y actual senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner. La ex jefa de Estado aún no confirmó si responderá las preguntas del juez federal de la causa, Claudio Bonadio, o si entregará un escrito como hizo en otras ocasiones.

“Mañana lunes voy a presentarme en Comodoro Py, como lo hice ante cada requerimiento judicial. A lxs compañerxs que querían movilizarse para acompañarme, les pido por favor que no lo hagan. Pongamos todo nuestro esfuerzo y energía en acompañar y ayudar a aquellxs que la están pasando muy, pero muy mal, en esta verdadera catástrofe económica y social que es el gobierno de Mauricio Macri”, fue la única referencia que hizo Fernández de Kirchner y que comunicó mediante su canal de Telegram.

El presidente Mauricio Macri a la espera de más novedades por parte de la Justicia.

Tanto en Comodoro Py como en la Casa Rodada existen varias preocupaciones por el devenir de la investigación y el inminente procesamiento de la ex mandataria. “Nadie indaga a una persona con ese peso específico si no tiene pensado procesarla”, manifestó una alta fuente judicial con experiencia en este tipo de causas. En los pasillos de los juzgados federales reconocen que los emisarios del presidente Mauricio Macri carecen de cercanía con Bonadio como para plantearle que aminore la marcha sobre la investigación.

La ex presidenta y senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner.

Esto no es sólo por motivos políticos, ya que todos los estrategas electorales del oficialismo coinciden en que conviene que Fernández de Kirchner llegue con poco aire al 2019 para así tenerla en el frente electora, sino que también hay cuestiones económicas. Desde que estalló el caso de los cuadernos el dólar se disparó, la bolsa se derrumbó, los bonos argentinos perdieron valor y hasta las empresas que cotizan en bolsas extranjeras sufrieron una caída. “La inestabilidad que genera en el corto plazo esto no le conviene a nadie”, se sinceró uno de los funcionarios dentro de la amplia cartera económica que conduce el ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne.

“En algún punto tenemos que poner en la balanza si el Lava Jato versión local sirve ahora en este contexto de crisis”, agregan. Es que el temor a que, debido a que las empresas involucradas son de las más importantes del país, se paralice por algún tiempo la actividad económica existe. Es por eso que desde la Casa Rosada remarcan que deben ser los presidentes y titulares de las empresas los que tengan que compadecer ante el peso de la ley y no así las empresas.

El juez federal Claudio Bonadio es conocido por "no ser alcanzable" en este momento por parte de algunos operadores.

Esto también tiene sus motivos judiciales. Bonadio en Comodoro Py es considero como un “lobo solitario”, un “incontrolable”. Si bien el Gobierno repite una y otra vez que no busca influenciar en las decisiones de los magistrados, en el mundillo judicial tienen otra impresión. “La única diferencia con el kirchnerismo es que Cambiemos tiene un mecanismo menos evidente si se quiere, pero más eficiente. Algo de eso se ve ahora con lo que sucede en la Cámara Federal”, le dijo a Big Bang un juez federal que conoce como pocos las negociaciones. Sin ir más lejos, el juez que presidió el Tribunal Oral que condenó al ex vicepresidente Amado Boudou el martes, Pablo Bertuzzi, pasará a dicha instancia judicial. Justamente el oficialismo en el Consejo de la Magistratura, que es junto con Casación quien debe aprobar dicho pase, no pondrá reparos.

En los pasillos de la Rosada explican que ni el presidente de Boca, Daniel Angelici, ni el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, tienen llegada a Bonadio. Es que desde que comenzaron a verse los coletazos del caso en la economía comenzó una especie de mesa de consulta para ver si podía llegar a generar una estrategia que "no impacte tanto". Incluso, buscar bajar la incertidumbre, se ratificó que no habrá cambios en los contratos firmados a menos que haya una condena judicial.

Hay otro dato no menor. A sus íntimos Bonadio les dice desde hace tiempo que quiere "una última causa" antes de jubilarse como magistrado. Buscaría, según explican, quedar en los libros como el juez que condujo la investigación contra los empresarios y las connivencias con los políticos. "Quiere quedar como el juez del Lava Jato argentino antes de retirarse", manifestaron.

El ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, uno de los arrepentidos que confirmó lo que dicen los cuadernos.

Mientras tanto en el entorno de presidente se encuentran los que disfrutan de la situación que vive el kirchnerismo como consecuencia de lo que creen que significará el final de la carrera política de varios de sus integrantes. “No se pueden defender. Hasta Abal Medina, que es de ellos, confesó que hubo plata negra”, explicó una importante fuente oficial.

El golpe también se notó en el seno del kirchnerismo. Los primeros días de caso tuvieron a ex funcionarios, legisladores y operadores mediáticos de dicho espacio que buscaron poner en duda la veracidad de los cuadernos, consideraron que era una operación de los servicios de inteligencia y del jefe de Gabinete, Marcos Peña. Pero la confesión del ex juez federal Norberto Oyarbide, que se quebró al aire en el programa de Baby Etchecopar, representó un quiebre; luego llegó el turno de Abal Medina y de muchos empresarios.