Sergio Bergman: "América Latina tiene mucho que aportar al desafío global de la sustentabilidad"

En el marco de la cumbre del G20, se realizó el foro de alto nivel del F20 con líderes regionales, Shifting the trillions – our contribution to a just transition, en el que disertaron el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, rabino Sergio Bergman, y el ex presidente de Chile, Ricardo Lagos.

La plataforma F20 es una alianza internacional de más de 45 fundaciones y organizaciones filantrópicas. Sobre la labor que se lleva adelante en conjunto, Bergman remarcó “la importancia de esta red global que provee una oportunidad de cumplir con los compromisos globales y las responsabilidades locales”, y recordó a sus pares: “Nunca se olviden que son ciudadanos y líderes comprometidos”.

“La sustentabilidad es la proximidad de los ciudadanos que trabajan y nos indagan a hacer las cosas, no de mejor manera, sino de diferente manera”, y agregó: “Es importante que trabajemos regionalmente ya que la naturaleza mostró que los límites transnacionales y geográficos son artificiales a los fines de la agenda común, respetando la soberanía pero entendiendo que América Latina tiene mucho para aportar al desafío global; somos uno de los reservorios estratégicos del planeta”.

El F20 conecta el trabajo local y regional de Latinoamérica con el proceso del G20, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda del cambio climático. Las fundaciones que participan de este grupo procuran identificar y exponer los caminos hacia el desarrollo sustentable e instan a los líderes mundiales a tomar acciones. Asimismo, su objetivo es generar un impulso para la implementación del acuerdo climático de la ONU en París con el fin de tender puentes entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad civil.

Del encuentro también participaron: Fernando Straface, secretario General y Relaciones Internacionales, de la Ciudad de Buenos Aires; María Julia Díaz Ardaya, de la Asamblea General del Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE); Klaus Milke, presidente del F20 y Ramiro Fernández, director de Cambio Climático de Fundación Avina.