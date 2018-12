Sergio Maldonado: "El juez no investigó nada, vamos a apelar cuanto antes"

El juez Lleral cerro la causa por desaparición forzada de Santiago Maldonado la semana pasada.

Luego de que el juez federal Gustavo Lleral cerrara la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado y sobreseyera al único imputado, el gendarme Emmanuel Echazú, el hermano del joven hallado en el Río Chubut tras permanecer 78 días desaparecido tras un violento operativo de Gendarmería Nacional, Sergio Maldonado, dio una extensa entrevista a BigBang donde cuestionó el accionar de la Justicia y adelantó que apelará el fallo del magistrado, que estableció el jueves pasado que “nadie fue penalmente responsable” por la muerte.

Además, aseguró que sintió miedo al leer un mensaje de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien sostuvo por Twitter que “la verdad le ganó al relato” y que “quisieron engañar”. “Sospechamos que no estuvo los 78 días ahí, lo demuestran todos los análisis que hay”, remarcó Maldonado.

Sergio Maldonado confirmó a BigBang que apelarán el fallo de Lleral "cuanto antes".

LA ENTREVISTA COMPLETA

- ¿Cómo tomaron la decisión del juez Lleral?

Era previsible, da bronca por el momento, dos días antes del G-20. Me banqué que dijeran que no tenía signos de violencia dos días antes de las elecciones y ahora se vuelve a repetir lo mismo. Lleral no hizo nada en todo un año, hubiera cerrado la causa el año pasado. Tengo bronca porque no hay nada que indique que se puede cerrar: si vos decís que hubo un juicio, una investigación, pero no hubo absolutamente nada y falta que declaren tres testigos, otros dos declararon y nunca tuvimos opción para repreguntar porque no fuimos notificados. Las notificaciones le llegaban antes a Clarín y a Infobae que a nosotros.

Cuando Lleral sale a decir que es mentira que lo presionaron, la desmiente a mi vieja, que nunca habla. La sale a desacreditar, obviamente. Decir que sí lo presionaron sería terrible, algo impensado. Decir que no tuvo presiones es mentira, porque si vos tenés metido al Ministerio de Seguridad adentro, no digas que no tenés presiones. Si Bullrich está diciendo que hay que cerrar la causa, después la fiscal Ávila y los abogados de Gendarmería estaban metidos en el juzgado de Esquel con (Guido) Otranto, cuando todavía no eran parte de la causa. Desde el primer momento estuvieron presionando, no hace falta que Lleral se lo diga a mi vieja, ya te dabas cuenta que estaba apretado.

Lleral, el juez que resolvió cerrar la causa por desaparición forzada y absolver al gendarme Echazú.

- ¿Cuándo van a apelar el fallo?

La abogada está trabajando para presentarlo cuanto antes. Sabemos que lo van a rechazar, ni lo van a leer. En Rawson lo van a rechazar, en Comodoro Rivadavia lo van a rechazar. La Corte Suprema lo va a rechazar, así hasta llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

- ¿La sospecha de ustedes sigue siendo que Santiago no estuvo los 78 días en el lugar?

Sí, porque lo demuestran todos los análisis que hay. Pueden no ver una mochila o un guante, pero fueron el 5 de agosto y el 18 de septiembre y no vieron el cuerpo flotando, que ocupa un montón de lugar. Dijeron que estuvo enganchado en las ramas: tendría que tener una marca en la ropa y no tiene nada. Aparecen las huellas digitales de las manos sin nada, no aparece la mochila. ¿Los perros que pasaron por al lado no ladraron? El cuerpo aparece cuando yo me bajo del gomón y digo que me había cansado de ese circo que parecía salido de un programa de Capusotto. Dije que era una payasada y cuando nos subimos a la camioneta viene corriendo el juez, dice que habían encontrado algo y me pregunta si podía darme un abrazo. Oh casualidad estaba Santiago.

Sergio y Santiago Maldonado.

- ¿Cómo tomaron el tuit de Patricia Bullrich, que dijo “la verdad le ganó al relato, la Justicia cerró la causa, quisieron engañar y generar miedo”?

Cuando vi eso sentí miedo. Estábamos con la abogada, Verónica Heredia. Lo leía con la sensación de que me decían “ustedes mintieron y ahora vamos a ir por ustedes”. Nos trató de mentirosos, de haber inventado un relato. No tienen límites. Es difícil cuando alguien está tan demente… Cuando pasaron las horas y la gente se empezó a solidarizar sentí otra vez los pies sobre la tierra y si no sentí miedo antes menos voy a sentirlo ahora. Acá el único perjudicado y el que debe haber sentido miedo es Santiago. El mensaje es “todos calladitos”.

La verdad le ganó al relato. La Justicia cerró la causa por la desaparición forzada de Santiago Maldonado y absolvió al gendarme Emmanuel Echazú.

Mintieron, quisieron engañar a la sociedad y generar miedo; hoy logramos dar un paso más hacia la Argentina de la ley y la verdad. — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 29 de noviembre de 2018

- ¿Lleral en su resolución dice que se da en un contexto de “huida”, pero no ata ningún cabo entre la persecución de Gendarmería y la muerte de Santiago?

En las 264 páginas Lleral insiste en usar la palabra “verdad” todo el tiempo. Parece que quisiera meterlo en la cabeza. Si todo eso lo logró hacer cuando recibió la resolución del INTI del peritaje al DNI es un genio. Pero me doy cuenta que ya tenía todo preparado. ¿Si tiene tiempo para hacer eso en tan poco tiempo por qué no resolvió el caso enseguida? Se tomó un año para no investigar nada, dice que la Gendarmería actuó legalmente, que está bien lo que hizo, que Santiago iba corriendo y que de pronto se ahogó, que se hundió solo. Pero el 5 de agosto y el 18 de septiembre los rastrillajes que se hicieron en ese mismo lugar no decían que estaba ahí. La autopsia no dice cómo ni dónde ni cuándo murió. No hicieron peritajes de por qué tiene signos de crio conservación si se da a -80 grados y el Río Chubut tiene una temperatura entre tres y seis grados. ¿Por qué el pantalón tenía polen, si estuvo hundido?

- ¿Por qué impugnaron la pericia del DNI?

Porque cuando fuimos nos mostraron orgullosos que tenían dos bidones de agua del río, que sacaron de otro lado, y que ya estaba filtrada, eran otras condiciones climáticas. Que muestren si era la misma tinta y la misma serie. Querían demostrar que si un DNI podía estar tanto tiempo en el agua, un cuerpo también. ¿Por qué no se analizó la plata que tenía en el bolsillo, que no se había desintegrado?

- Hace unos meses decías que Guido Otranto no los escuchaba y que Lleral los empezó a oír, pero que ya sabías que el sistema judicial va en línea con otros intereses. ¿Ahora que el juez firmó la resolución donde dice que “nadie fue penalmente responsable” de la muerte de tu hermano, qué balance hacés sobre la actuación del Poder Judicial?

Yo pensaba que era un caso tan visible, con tantos ojos mirándolo, que iban a ser más cuidadosos. Cuando empecé a ver el caso de los cuadernos, con empresarios hablando de la figura del arrepentido y yéndose a su casa, sin ser abogado pensaba que si había un acto de corrupción se tenía que quedar adentro y sentarse en el banquillo de los acusados. Si va pasando eso con todo lo que se hace, en algún momento nos iba a llegar a nosotros lo mismo. Esto está siendo así para que quede demostrado que con lo de Santiago quién se va a animar a tratar de pedir justicia por algo. ¿Si con este acompañamiento queda impune, qué va a pasar con los maestros de Moreno, las dos personas de la CTEP o Lucía Pérez?

Las fuerzas de seguridad actúan, están ahí, sacan pecho, pero no reniegan de eso. Los jueces y los fiscales parece que fueran de otra galaxia, como seres supremos, intocables. Llamar a mi vieja y decirle que hicieron todo lo posible y que espera que hagan el duelo roza lo perverso, es lavarse las manos.

Rostros. La cara de Santiago Maldonado se volvió un emblema en las calles.

- Dijeron que fue muy perverso el modo en que el juez le dijo a tu mamá “ojalá que puedan hacer el duelo”…

Claro. Mi mamá le dijo que iba a hacer el duelo cuando tenga Justicia. Cada uno sabe cómo reacciona, mi vieja siempre estuvo al margen. Imaginate si yo no hubiera estado viviendo en Bariloche: ¿Cómo le envolvían todo esto? Le decían que estaba extraviado, le hubieran hecho firmar y le decían que lo estaban buscando, hubiese quedado totalmente tapado.

- ¿Sentís que hay una idea de responsabilizar a la víctima?

Sí… De mí siguen diciendo que recibo dinero. ¿Está mintiendo el ministro (de Justicia Germán) Garavano también, que desmintió el tema de los subsidios? Eso es doloroso. Todo eso sirve para ir a la CIDH con una pila de pruebas de lo que aguantamos, de cómo nos pegaron con mentiras.

Sergio Maldonado en una de las marchas para exigir Justicia por la desaparición de su hermano.

- ¿En algún momento pudieron recuperar la risa?

Sí. Yo me veo en una foto y me veo triste, no me reconozco. Creo a veces que disfruto. Pero lo que me sostiene es el humor negro. Si no hubiese tenido humor me hubiese asustado muchísimo de que me mandaran mensajes como los que me mandaban con fotos. ¿Si no manejás el humor cómo hacés? Hay mucha gente que te quiere, que yo admiro y que jamás me hubiese imaginado conocer. El hecho de pedir Justicia por Santiago me puso al lado de ellos. ¿Cómo voy a bajar los brazos si tenés el apoyo de esas personas?