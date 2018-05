Sergio Maldonado denunciará al juez Otranto: "Tienen que ir pagando los responsables"

La familia Maldonado recusará al juez federal Guido Otranto.

La familia de Santiago Maldonado denunciará al juez federal de Esquel, Guido Otranto, por mal desempeño y por haber ordenado una serie de escuchas al entorno del joven desaparecido el 1° de agosto durante una protesta sobre la Ruta 40 que fue reprimida por la Gendarmería Nacional. Esta semana también recusaron a la fiscal, Silvina Ávila.

En diálogo con BigBang, el hermano de Santiago, Sergio Maldonado, denunció que tanto Otranto como Ávila entorpecieron la investigación. “Otranto me escuchó las conversaciones e hizo todo al revés de lo que debió haber hecho”, criticó. Días atrás, se confirmó que el magistrado había ordenado intervenir las conversaciones del hermano de Maldonado.

Santiago Maldonado desapareció el 1° de agosto durante una protesta en la ruta 40.

Al reclamo de la familia Maldonado se sumará un grupo de legisladores que le iniciará un pedido de juicio político a Otranto en el Consejo de la Magistratura. Se trata del primer juez a cargo de la desaparición del joven tatuador de 28 años, que tuvo en sus manos el expediente hasta el 22 de septiembre, cuando fue apartado por orden de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, luego de que vertiera una serie de declaraciones durante una entrevista con el diario La Nación que para la familia provocaban “temor de parcialidad”. Luego, fue reemplazado por el juez federal de Rawson, Gustavo Lleral.

Maldonado presentará la denuncia contra Otranto en el Consejo el lunes y espera que se sumen organismos de derechos humanos. Hoy será la presentación de diputados y legisladores. Esta semana la abogada de la familia, Verónica Heredia, apuntó a la fiscal Ávila en la recusación donde cuestionaba la imparcialidad en la que incurrió al pedir al juez que ordene intervenir conversaciones telefónicas de la familia del joven que en aquel entonces se encontraba desaparecido.

Guido Otranto concursó para acceder a ser juez de Cámara hace más de un año.

Según publicó el diario Página 12, el escrito que presentó Heredia apunta “violaciones constitucionales” en la solicitud de Ávila al juez para que intervenga teléfonos de Santiago, de su hermano Sergio y de otros testigos de la causa. En definitiva, la familia cuestiona tanto a la fiscal como al juez por ponerse del lado de la Gendarmería, el Ministerio de Seguridad y el de Justicia.

“Todo el tiempo Otranto y Ávila ponían palos en las ruedas. Deberían haber llamado a indagatoria a los gendarmes, no a testimonial. Le entregaban la causa al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Justicia”, aseguró Maldonado en diálogo con BigBang. “Yo intuía al principio que Otranto no quería encontrar a mi hermano, Otranto actuó en favor de la Gendarmería y del Ministerio de Seguridad”, agregó.

- ¿Qué le dirías hoy a Otranto si te lo pudieras cruzar?

-Lo mismo que le dije el 18 de septiembre, el día del operativo al que no me dejó entrar: que él hacía todo esto para ser camarista y que iba a ver cómo rodaba su cabeza porque no quería encontrar a mi hermano. Eso es lo mismo que le digo ahora. No es mi objetivo cortarle la carrera a alguien, pero sí tienen que ir pagando los responsables. Ese día me me enojé porque sentía que iban a meter a mi hermano ahí adentro. Y bueno, no sé si no lo hicieron.

- ¿Qué pensás que le pasó a tu hermano?

-La autopsia a mí no me aclaró nada. No dice qué día murió. Lo único que dice es que murió ahogado, con hipotermia. Pudo haber estado en contacto 53 días, 60 o 73. A medida que vamos analizando la autopsia encontramos puntos que aclaran las cosas. A medida que eso ocurre, más convencido estoy de lo que dije. Estoy más cerca de pensar que el cuerpo no estuvo ahí y que el cuerpo fue plantado. ¿Qué día y cómo pasó? No lo sé. Hay que darles seguridad a los testigos que faltan declarar para que se vaya destrabando la investigación.

LA CAUSA POR ESPIONAJE

Por un andarivel distinto al que investiga cómo murió el joven tatuador, en la Justicia federal hay una causa que busca determinar si la familia Maldonado fue víctima de espionaje. La denuncia fue presentada en octubre pasado por la abogada de derechos humanos y legisladora porteña, Myriam Bregman. Tiempo atrás, durante una extensa entrevista con BigBang, Maldonado relató alguno de los episodios que vivió durante las primeras semanas de la investigación.

Para Sergio Maldonado, Otranto y Ávila no quisieron buscar a su hermano.

Ese expediente quedó en manos del juez Daniel Rafecas, que le solicitó a su par Gustavo Lleral que le remita los expedientes que investigan la muerte de Santiago Maldonado. La semana pasada, Lleral reveló en un fallo que Otranto había ordenado la intervención de cuatro teléfonos, entre ellos el de Sergio Maldonado.

El 30 de septiembre, una semana después de asumir la investigación, el magistrado ordenó cesar las escuchas y apenas unos días atrás decretó su nulidad y determinó que debían ser destruidos los registros. “Estoy convencido que mi teléfono fue intervenido a partir del 2 de agosto, empecé a sentir el seguimiento enseguida”, remarcó Maldonado.