Si entre ellos se pelean, los devoran los de afuera: la feroz pelea al aire entre Navarro y Moreno

El periodista Roberto Navarro, afín al kirchnerismo, y el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, protagonizaron un fuerte cruce durante una entrevista radial.

Todo comenzó cuando el conductor radial sostuvo que el economista fue el responsable de las mentiras en los índices que presentó el INDEC durante el gobierno de Cristina Kirchner, lo que derivó en las duras respuestas de Moreno: “Sos un idiota útil para ellos”.

El fuerte cruce de Moreno y Navarro

N: "Yo sé, porque tengo mucha información sobre el kirchnerismo , que usted es responsable de las mentiras del INDEC que pusieron en duda toda la obra del kirchnerismo . Y mejor que discutir, mejor sería hacer una autocrítica sobre eso claramente”.

M: "El problema es que no se pueden tomar decisiones en un gobierno sin que sea responsable el Poder Ejecutivo".

N: "Yo ya le dije que Cristina ( Kirchner ) es responsable, claro que sí. No hay forma de que no sea responsable de lo que hizo usted. Eso no quiere decir que conozca el hecho, es responsable por ser jefe”.

M : "Entonces iremos todos presos. Todo esto es lo que hace que vayamos todos presos, si ustedes siguen con esta estupidez de que el INDEC mintió. En realidad quieren que la responsabilidad de lo que se hizo mal sea del funcionario y de lo que se hizo bien sea de Cristina".

N: "Le acabo de decir que Cristina es responsable. ¿Qué más quiere que le diga?".

"Le acabo de decir que Cristina es responsable. ¿Qué más quiere que le diga?". M: “Que Cristina también va a ir presa quiero que me diga. Si decís que Moreno va a ir preso por el INDEC, quiero que diga lo mismo de Cristina. La única manera de que no vayamos presos, tiene que quede claro la verdad histórica de que el INDEC no mintió como dice la Justicia”.

Guillermo Moreno pidió que se lo juzgue a él con la misma valoración que a Cristina Kirchner.

N: “De hecho le dije que usted hizo grandes cosas. La única que hizo mal fue en el INDEC”.

M: “El INDEC ahora no miente y antes tampoco. En nuestro gobierno los índices respondían a la realidad y en este gobierno también. Estás priorizando que vayamos todos presos, incluida Cristina”.

N: "¡Ahora resulta que van a ir presos por culpa mía!"

M: "Vos estas diciendo que Cristina y Moreno mentían. Que Cristina no vaya presa porque si no, no va a ser candidata. El juicio mío empieza eso. Si vos sos idiota útil para ellos…".

N: “No me insulte, ya arrugó una vez conmigo. Espero que no vaya preso y si va preso no será por culpa mía”.

M: “Eso no lo digas al aire porque es mentira. Ni vos arrugaste conmigo ni yo con vos. Si hay idiotas útiles que siguen diciendo que el INDEC mentía, los van a llamar como testigo y vos vas a tener que decir la misma estupidez que estás diciendo, Navarro”.

Roberto Navarro acusó a Moreno de haber mentido con los índices del INDEC.