Tarifas, "la faraona" e inflación: Lilita y su mesiánica defensa del tarifazo en televisión

La diputada nacional líder de la Coalición Cívica, Elisa "Lilita" Carrió, salió a tomar la posta ayer a la noche mientras en el Senado se debatía la ley, que después se aprobó, para retrotraer el precio de las tarifas de luz, gas y agua a noviembre del año pasado. "Hace dos meses que todos los días planteo este tema", sostuvo Lilita en declaraciones a TN. donde remarcó que hacía tiempo que planteaba que había que darle una respuesta a la sociedad. "Cómo hacemos para que las tarifas no sean arbitrarías y no le llegué una factura de $5.000 a una señora que cobra $10.000", se preguntó.

Lilita le dedicó duras palabras a Durán Barba en sus declaraciones de ayer.

"De esto ganamos, el presidente se dio cuenta de que yo no hablo demasiado. Hablo cada dos meses, digo lo que tengo que decir y me voy. Pero cuando llamo al presidente, cuando llamo a un ministro, detesto ir a la casa Rosada. Prefiero estar con él, con Antonia, con la otra hija de Juliana, con Juliana. A mí las reuniones políticas las detesto porque me voy a pelear con todos a los 10 minutos", prosiguió Lilita.

El enojo con el consultor ecuatoriano y gurú electoral de Mauricio Macri, Jaime Durán Barba, pareció no quedar cerrado ya que también le dedicó fuertes declaraciones. "Sí hubo un error de Durán Barba (en decir) que a la gente hay que venderle buenas noticias. Y sí, a la gente hay que darle buenas noticias. Pero hay que decirles que nos robaron toda la Nación", dijo para luego parafrasear con el relato de Moisés en el Antiguo Testamento.

El monte Sinai, lugar desde donde bajó Moisés con las tablas con los 10 mandamientos.

"Los judíos a Moisés no lo esperaron e hicieron una estatua de oro. Pasó un mes y medio, se cansaron. Armaron una estatua de oro. Y cuando bajó del monte Sinai se encontró con el Dios falso. ¿Y sabés lo que hizo? Lo destrozó. Pero después se arrepintió, porque estaba indignado con su pueblo, y quería volver con el faraón porque la esclavitud es cómoda. Y los secuaces del rey viven muy bien. Estoy hablando de la Faraona", consideró. "Dios le dice no castigues tanto a mi pueblo. "Yo los perdono, pero no los dejo sin castigo". Que quiero decir, que nosotros tuvimos el milagro de salir y no ser Maduro y Venezuela. Pero no es un camino mágico. No es que nos compramos uno, dos, tres Gobiernos corruptos y no pagamos. En el fondo estamos pagando que no queremos ver", terminó con su reflexión.

Asimismo también hizo referencia a uno de los puntos que tendrá en su agenda de cara a los próximos meses: el aumento de los precios. "Lo que pasa en otros países que no pasa acá es que cambia el dólar y no cambian los precios internos. Acá cambia el dólar y cambian los precios internos. Eso es una locura".