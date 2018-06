Tensa la cuerda: Moyano ratificó el paro del jueves y le tiró una chicana a Patricia Bullrich

El líder de camioneros Hugo Moyano manifestó que mantendrán el paro nacional convocado para el jueve,s aún cuando todavía queda la audiencia de mañana con la cámara empresarial. Asimismo, garantizó que no habrá cortes de rutas ni accesos por parte de su gremio. "El Consejo Directivo de Camioneros ratificó la medida de fuerza para el jueves. Si nos empresarios no dan lo que pedimos vamos a hacer un paro nacional", afirmó Moyano secundado por su hijo y secretario adjunto del gremio, Pablo.

Hugo Moyano durante el acto del miércoles pasado en Ezeiza.

Consultado sobre si habrá cortes de ruta, sobre todo por las advertencias de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de que no se permitirá el corte alguno, Moyano recogió el guante y manifestó que no habrá cortes algunos. "Es un paro sin cortes de ruta. Todo eso que ha dicho ella que van a reprimir que se olvide de nosotros porque no vamos a hacer nada que no corresponde", afirmó. Luego, ante la pregunta sobre por qué no aguardan la audiencia de mañana con la cámara empresarial para convocar el paro. "Ellos se adelantaron y nos dijeron que no van a ofrecer más que el 15%, ya sea porque no quieren o porque no los deja el Gobierno", agregó.

El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, aguarda a ver lo que sucederá el jueves.

Por estas horas en el ministerio de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca, todavía no se expidieron sobre la situación de los camioneros. Sino todo lo contrario, por orden presidencial la prioridad se encuentra en los metrodelegados para después volver a tener a Moyano en el centro. Sin embargo, tal y como adelantó Big Bang, en la Casa Rosada elaboraron un plan para poder llegar con más aire a las reactivaciones de las negociaciones entre septiembre y octubre con el adelanto de un 5% de las paritarias.