Tinelli corrió, pero se guardó: la trama secreta de su candidatura y por qué todavía no la anuncia

El conductor y empresario Marcelo Tinelli hace tiempo que dejó de ocultar sus intenciones de participar en las política, cuestiones que incluso contó en exclusiva BigBang. Pero por estas horas, en las que en un principio se especuló que habría definiciones fuertes, todo comenzó a enfriarse a la espera de ver cómo sigue el escenario.

El momento clave de sus aspiraciones parecía ser la maratón Hugo Tinelli, que cumplió su veinte aniversario y que se llevó adelante ayer en su Bolívar natal. Allí se especuló con que el conductor podía llegar a esbozar alguna declaración sobre su futuro político. Incluso de cara a ese evento, comenzó a conformar un equipo pero desde dos semanas decidió poner en stand by todo. “Si se decide lo va a hacer más cerca de marzo”, explican en su entorno. Tinelli incluso comenzó a ser asesorado por un conocido consultor político del Sur del país.

El conductor en uno de los momentos de la maratón de ayer.

“El enfoque que tiene ganas de darle pasa más por lo social, pero también está dispuesto a colaborar. Por eso se muestra con varias figuras de peso político”, agregó la misma fuente que remarcó la reunión que mantuvo la semana pasada con la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que publicaron Clarín y Perfil.

Tinelli sabe que es uno de los “cucos” que tiene la Casa Rosada que, tal y como publicó BigBang, teme que la aparición de un outsider pueda complicar las estrategias de reelección del presidente Mauricio Macri, del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y de la propia Vidal. Es por eso que el propio alcalde de la Ciudad, que es de los tres el que mejor relación tiene con el conductor, fue el primero en tantearlo para saber en detalle cuáles eran sus intenciones.

En el Gobierno esperan con ansias saber el final de esa decisión que se encaminaría por una candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires más que una lucha por el sillón de Rivadavia. Sin embargo ahí en donde comienzan a esgrimirse las primeras tensiones no sólo por el partido sino además por quién, de decidirse lanzarase, será el candidato a presidente con el que compartirá boleta. Uno de sus asesores, el ex diputado nacional y ex candidato a gobernador Francisco De Nárvez, sabe bien los problemas que tiene en una elección nacional el no tener un candidato a presidente e ir con boleta corta. En 2007 cuando no pudo cerrar un acuerdo electoral fue con boleta corta con el sello de Unión PRO con el que consiguió un 15% lejos del 48,24% que cosechó el ex gobernador Daniel Scioli.

A diferencia de la gran mayoría de los políticos mainstream en Argentina, Tinelli cuenta con un altísimo nivel de instalación en la sociedad, ya que más del 80% de la población lo conoce. Sin embargo, esos mismos parámetros son los que tienen de imagen negativa. La forma en la que buscará dar vuelta esa tendencia ya se encuentra definida: remarcar la acción social de su fundación.

El conductor de TV se ve dentro de un armado que apuntale lo social por sobre todas las cosas.

Creada durante el 2001, la Fundación LAFLIA, ex Ideas del Sur, además de los sueños que cumple para los ganadores del popular certamen de baile se encarga de la asistencia alimenticia diversos comedores no sólo en la provincia de Buenos Aires, sino además en otras provincias del país, de obras de infraestructura y de diversos recursos. “Por eso estuvo en Jujuy hace poco”, explican desde su entorno.

Tinelli buscará que la labor de su Fundación sea el puntapié para que diversos dirigentes peronistas decidan sumarlo como candidato, por ahora, en la provincia de Buenos Aires. Pero todavía falta tiempo. “Los candidatos reales se van a conocer recién entre febrero y marzo. Hasta entonces, no va a haber definiciones”, sostienen en el peronismo no kirchnerista.