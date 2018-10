Trabajadores de prensa y obreros entre los detenidos luego de la represión en el Congreso

Tras los incidentes en el Congreso, hubo al comienzo nueve personas detenidas luego de la represión policial en las áreas aledañas al Parlamento de la Nación durante la discusión por el Presupuesto 2019. Después, ya en la zona de la avenida 9 de Julio hubo más detenciones hasta sumar más de 30.

Con campera del Rojo, Nacho Levy, referente de @gargantapodero. De azul, Fabricio Bacca, de @AgenciaTelam. Periodistas detenidos por manifestarse contra el presupuesto de la miseria planificada. pic.twitter.com/DKnNz4vQTB — Angela Lerena �� (@Angelalerena) 24 de octubre de 2018

Entre ellos se encuentran dos periodistas de la revista La Garganta Poderosa -Ignacio Levy y Francisco Pandolfi- además de trabajadores del Astillero Río Santiago el fotógrafo de la agencia de noticias Télam Fabricio Bacca (dejado en libertad momentos después) y el integrante del Movimiento Evita de Avellaneda Gabriel Rodríguez.

Así actúa la Policía de civil contra trabajadores de prensa, Astilleros Río Santiago, @gargantapodero y Nacho Levy en 9 de Julio y Carlos Calvo. El Gobierno busca aprobar el presupuesto con gravísimos hechos de represión a trabajadores de prensa y movimientos sociales. pic.twitter.com/SdMV1zooaw — Juan Alonso (@jotaalonso) 24 de octubre de 2018

Los obreros del astillero detenidos e identificados serían Florencia García, Ivanna Segura y José Montiel. También están entre los detenidos Vanesa Martino de SUTEBA Ensenada, Alfredo Epumer Colman de ATE, Gustavo Muñoz del MTL-PC y el vendedor ambulante Brian Rojas.

En las redes sociales circularon también las identidades de otros detenidos, aunque no se trata de infomación oficial. En esa lista figuraban los nombres de Alexis Loboso, José Montiel, Facundo Vera, Javier Lescano y Facundo Herbes.

Vale remarcar que los detenidos -trasladados a la comisaría 10- no fueron apresados luego de los incidentes, sino largo rato después en las calles cercanas al edificio del Congreso.

"Fue una cacería"

"¡Qué casualidad! Justo eran personas que estaban peleando por derechos", expresó con ironía Roberto Baradel, titular de SUTEBA, en diálogo con los medios. "Fueron selectivos en la cacería. Se estaban yendo, venían caminando y los fueron agarrando", indicó el sindicalista docente.

Fueron detenidas al menos cuatro personas de la @gargantapodero en Carlos Calvo y 9 de Julio. pic.twitter.com/ehDEeUBCEW — Revista Cítrica (@revistacitrica) 24 de octubre de 2018

"Esto no es una dictadura militar", agregó el gremialista dirigiéndose a Mauricio Macri. "Por más que no le guste, es una democracia. No puede detener sin razón, a mansalva".