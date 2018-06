Tras el anuncio de un posible paro general, el Gobierno convocó a la cúpula de la CGT

El líder camionero Hugo Moyano hizo este miércoles un fuerte anuncio desde un acto en Ezeiza: aseguró que si el próximo martes no obtienen una "respuesta favorable de la cámara del autotransporte de cargas" por las negociaciones paritarias, convocarán a un paro general para el 14 de junio.

Ante estas declaraciones, el Gobierno decidió adelantar un paso, y citó este jueves a la Confederación General del Trabajo (CGT) para calmar las aguas y tratar de disipar la amenaza de paro.

La CGT se reunirá con el gobierno este jueves.

El encuentro tendrá lugar en la Casa Rosada cerca de las 11, y según se espera, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, recibirán a Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña, el triunvirato que encabeza la central obrera.

La CGT irá mañana a las 11.30 a la Casa de Gobierno para una reunión de urgencia con Dujovne, Quintana y otros funcionarios de primera línea. La negociación apunta a frenar el paro del jueves 14. — Mariano Martín (@marianoemartin) 6 de junio de 2018

Para mostrar el apoyo de algunos gremialistas, los funcionarios estarán también acompañados por Andrés Rodríguez, líder de de la Unión del Personal Civil de la Nación y de José Luis Lingeri, secretario general de los empleados de Obras Sanitarias (SGBATOS).

Tras la reunión con el gobierno, los tres representantes de la CGT llevarán a cabo un plenario en la sede central de la calle Azopardo 802, donde decidirán si aceptan o no la propuesta del oficialismo.

Carlos Schmid no dio de baja la opción del paro para la semana entrante.

El titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), Carlos Schmid, confirmó la convocatoria, aunque no descartó a pesar de eso la posibilidad de ir a un paro.

"Hay un tema general con el enfoque económico del Gobierno, por eso no me animo a dar ninguna respuesta anticipada. Muchos de los reclamos que llevamos tienen que ver con ese trazo económico, no me animaría a dar ninguna expectativa", aseguró.

Hugo Moyano se mostró en contra del gobierno.

Este miércoles, el histórico líder de los camioneros formuló duras declaraciones contra el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, mientras que también aprovechó su discurso para mostrarse en contra del gobierno.

"No saben ya más que inventar para ratificar las denuncias que hacen. Por eso compañeros les digo, si creen que con eso nos van a asustar, están equivocados. Si cree que me va a atemorizar está equivocado señor presidente", aclaró Moyano y agregó: "Dietrich no va a hacer nada porque no sabe un carajo de transporte. La única experiencia que tiene en transporte es haber creado una bicisenda".

Además, Moyano pidió el avance en las negociaciones paritarias, debido a que el próximo martes tendrán una reunión con empresarios. "El martes tenemos la audiencia con Fadeaac, la cámara del autotransporte de cargas. Si ese día no tenemos una respuesta que sea favorable al poder adquisitivo del salario de los trabajadores el jueves hacemos un paro nacional. Que nadie diga que no hemos avisado", advirtió por último.