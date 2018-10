Tras los incidentes en el Congreso, sigue el debate por el Presupuesto 2019 en Diputados

Al menos 27 personas fueron detenidas este miércoles tras los incidentes generados por supuestos manifestantes que atacaron con piedras, palos y pirotecnia a la fuerza de seguridad instalada en las inmediaciones del Congreso, donde los diputados debaten desde las 11 de la mañana, en una sesión que finalizará durante la madrugada del jueves, el proyecto de ley de Presupuesto para el 2019.

Diputados retomó el debate tras el cuarto intermedio.

Luego de los disturbios, la sesión en diputados se retomó, tras el cuarto intermedio, pasadas las 17. Diego Bossio -Justicialista-Argentina Federal- señaló que "el gobierno de Macri fracasó, como seguramente fracasará este Presupuesto", en tanto que su compañero de bloque José Bahillo anticipó que acompañará el proyecto "para que haya ley y no dejar que el Poder Ejecutivo haga un uso discrecional de recursos".

El interbloque Argentina Federal manifiesta la mayor división, hasta el momento, a la hora de votar, ya que de sus 33 integrantes se registraron votos a favor, en contra y posiblemente alguna abstención. "Dejen de escuchar tanto al FMI y escuchen a la gente. El Presupuesto arranca rompiendo la credibilidad, como el Presupuesto del año pasado, que sólo duró 24 horas, ya que luego se cambiaron las metas", enfatizó Bossio.

En su discurso, el ex titular de la Anses durante el último gobierno del kirchnerismo lamentó: "Cada vez nos alejamos un poquito más de la realidad y de resolver los problemas de los argentinos. Sirve o no sirve este Presupuesto, díganlo con sinceridad. Me resisto a pensar de que la Argentina tiene un único camino, más cuando sabemos que el FMI se equivoca sistemáticamente en todos los lugares en que interviene".

Diego Bossio, Justicialista-Argentina Federal.

Por otra parte, Nicolás Del Caño -PTS Frente de Izquierda (Buenos Aires)- siguió la linea de Bossio y apuntó contra el FMI. "Decían que de la mano del capital financiero íbamos a llegar al paraíso y nos mandaron al infierno. Este es un presupuesto de los más mentirosos. Es una mentira descarada, como la mentira de pobreza cero. Repiten una mentira todo el tiempo", señaló.

Y sumó: "Nos dicen que el problema de nuestro país es que gastamos más de los recursos que tenemos. Nos dicen todo esto para justificar el ajuste. pero no resiste la más mínima evidencia. No va a haber déficit cero. El déficit para pagar a los especuladores va a ser un déficit de 8 puntos del PBI. Dejen de decir que va a haber déficit cero".

Luis Contigiani - Frente Progresista Cívico y Social (Santa Fe)- aseguró que "no va a acompañar este presupuesto" y expresó: "No me vanaglorio de esta situación. No me gusta tomar esta decisión porque sé muy bien lo que significa para cualquier Gobierno democrático. El problema es que no estamos ante un presupuesto que nos garantice democracia económica y desarrollo nacional".

Martín Lousteau, de Evolución Radical (CABA).

Por su parte, Martín Lousteau –Evolución Radical (CABA)- sostuvo que la discusión es "cíclica" y remarcó que una vez más les toca debatir en medio "de la crisis y de la fragilidad". "Una persona que empezó a trabajar en el 74 y se jubila el año que viene, vivió el 70% de su vida en recesión. Argentina hace décadas que no crece en serio. Desde el 74, crecimos el 0,6% por año el ingreso por habitante", afirmó.

Comienzan los incidentes

Los disturbios frente al Congreso comenzaron a 14.20, durante la movilización en rechazo a la aprobación del Presupuesto, cuando manifestantes encapuchados arrojaron piedras, trozos de bancos que destruyeron en la plaza y otros elementos pirotécnicos, tras lo cual la policía implementó medidas disuasorias con gases lacrimógenos y balas de goma para dispersarlos.

Al menos 27 personas fueron detenidas.

El vallado de seguridad fue derribado y comenzó el cruce de cascotes y las balas de goma. Ayer, varios periodistas habían denunciado la presencia de una innumerable cantidad de bolsas con cascotes en las inmediaciones de la Plaza.

Por los incidentes, después de las tres se decidió que se llevara adelante un cuarto intermedio, mientras los titulares de los bloques discutían si sigue con el tratamiento del proyecto. Media hora más siguió la discusión en el recinto, cuando en la calle la situación era un poco más tranquila.

Con campera del Rojo, Nacho Levy, referente de @gargantapodero. De azul, Fabricio Bacca, de @AgenciaTelam. Periodistas detenidos por manifestarse contra el presupuesto de la miseria planificada. pic.twitter.com/DKnNz4vQTB — Angela Lerena �� (@Angelalerena) 24 de octubre de 2018

A esa hora los efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron a varios manifestantes. En algunos casos se hablaba de 10 arrestados, mientras otras fuentes llevaban el número hasta 18.

La mayor parte de esos arrestos se produjeron cerca de la Avenida 9 de Julio, a varias cuadras de los incidentes que se produjeron frente al Congreso.

Según periodistas de la televisión que estaban en el lugar algunos de los detenidos tenían bombas molotov en sus mochilas y gomeras para arrojar piedras.

Algunos de los detenidos dijeron que pertenecían a la organización La Garganta Poderosa y que fueron arrestados cuando estaban filmando y sacando fotos de los operativos. Uno de los arrestados fue Nacho Levy, uno de los referentes y voceros de esa organización.

Los legisladores de la oposición pidieron que se levantara la sesión.

Cómo si en forma adrede se hubieran dejado a mano eventuales proyectiles para ser utilizados por manifestantes, cerca del Congreso había volquetes con escombros y piedras. De manera de facilitar la generación de incidentes.

Poco después de las dos y media, manifestantes encapuchados comenzaron a arrojar piedras a efectivos de la Policía en la esquina de Hipólito Yrigoyen y avenida Callao.

Hasta ese momento, la concentración de agrupaciones políticas y movimientos sociales que se realiza en la Plaza del Congreso en rechazo a la aprobación del Presupuesto 2019 se había desarrollado en forma pacífica.

Discusión en el Congreso

Mientras se producían los incidentes en la calle, en el recinto de la Cámara de Diputados seguía la discusión por el proyecto, mientras varios legisladores pedían la palabra para denunciar lo que estaba ocurriendo.

Sobre la calle, en tanto, seguía el intercambio de balas de goma y piedrazos, mientra se escuchaban las detonaciones y la explosión de proyectiles con gases lacrimógenos.

Algunos manifestantes habían prendido fuego volquetes y tachos de basura, mientras la policía intentaba reprimir a los manifestantes que además tiraban fuegos artificiales.

Minutos después de las tres de la tarde, en el recinto se pidió un cuatro intermedio para discutir entre los titulares de los bloques como seguía adelante la discusión. El cuarto intermedio duró poco más de media hora.