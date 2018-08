Tres intoxicados en el departamento de Cristina: el certificado médico que habla de "tóxico de contacto"

Luego de la denuncia pública que hiciera Carlos Beraldi el abogado de Cristina Fernández de Kirchner, se filtró el diagnóstico que describe que tres personas se intoxicaron luego de participar en tareas de limpieza en el departamento porteño de la senadora nacional en Juncal y Uruguay. Está firmado por el doctor Federico R. Cairoli, de la división urgencias del Hospital de Clínicas, y deja constancia de que el médico atendió a tres personas por "síntomas de irritación en piel y mucosas , probablemente secundario a tóxico de contacto". El doctor Cairoli sugiere evitar "reexposición a dicha noxa". Posteriormente, un comunicado oficial del hospital de Clínicas corroboró que el diagnóstico corresponde a la institución.

El certificado médico.

El comunicado oficial del hospital.

Por su parte, la Policía Federal -a través de su jefe, Néstor Roncaglia- desmintió la acusación de Carlos Beraldi. "No se usó ningún tipo de químico. No se dejaron tóxicos bajo ningún punto de vista. ¿Estamos todos locos? La policía no se va a ver involucrada en este tipo de actividad ilegal. Yo como jefe de Policía me ofrezco a ir al departamento y prender los aires; se actuó de acuerdo a la legalidad, con la presencia de dos testigos hábiles que dan cuenta del procedimiento", señaló Roncaglia en diálogo con TN.