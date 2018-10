Un espía de fiesta: Stiuso estuvo en el cumpleaños de Coppola y "Guillote" dijo que es "un tipo bárbaro"

El cruce parece impensado: Guillermo Coppola y Jaime Stiuso. Uno de los representantes de jugadores más importantes de la década de 1990 con el ex todopoderoso espía de la SIDE cuyos vínculos con el fallecido fiscal Alberto Nisman. Pero no fue ficción. El encuentro ocurrió, fue en un cumpleaños y hasta quedó un registro fotográfico.

Todo ocurrió en Tango Porteño, el lugar elegido por Coppola para festejar sus 70 años. Entre muchos amigos que se acercaron para celebrar junto al ex manager de Diego Maradona estuvo el ex espía, que desde hacía tiempo permanecía alejado de sus ya escasas apariciones en público, la mayoría por su presencia en Comodoro Py para declarar en causas vinculadas a su tarea como ex jefe de Contrainteligencia de la ex SIDE.

Coppola festejó esta semana su cumpleaños número 70.

El hombre cuya identidad salió a la luz con mayor fuerza tras la muerte de Nisman llegó con un elegante traje gris y camisa blanca y sin corbata. La sorpresa, claro está, no se la llevó Coppola, que lo había invitado, sino los fotógrafos de las revistas que vieron como Stiuso arribaba al exclusivo salón ubicado a metros del Obelisco. No es la primera vez que un encuentro entre ellos sale a la luz: en 2017 fueron vistos mientras tomaban café en un bar.

El gran enigma qué hacía Stiuso en el cumpleaños de “Guillote” Coppola. El propio representante se lo explicó a la revista Gente. “Jaime es uno de los papás del colegio y nuestras hijas son mejores amigas. Ellos se fueron, volvieron y las chicas siguieron manteniendo la amistad”, dijo sobre su relación con el ex espía.

Coppola fue más allá y relató otros momentos en los que se han cruzado: “Lo veo en las fiestas del colegio, en las de Fin de Año. Es un tipo bárbaro, no tengo nada que decir de él. Su esposa, Cecilia, también es una fenómena. Para mí es un hombre normal, no me provoca ningún enigma su figura”, lanzó Coppola sobre Stiuso, el hombre que manejó los hilos de la inteligencia argentina durante tres décadas.

Stiuso.

Guillote dijo que a esta altura de su vida no se preocupa por nada. “A alguno puede no gustarle, pero a la gente hay que conocerla, y Stiuso conmigo es un tipo bárbaro”.