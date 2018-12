Un tribunal ordenó que Boudou salga de la cárcel, pero le pondrán una tobillera electrónica

El ex vicepresidente consiguió su excarcelación.

El ex vicepresidente Amado Boudou fue excarcelado como consecuencia del planteo que realizó su defensa, representada por los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa, sobre la base de que en el otro juicio por la causa Ciccone 2, los procesados no están detenidos.

Boudou fue condenado por un tribunal oral por armar un entramado para quedarse con la imprenta que tenía capacidad para imprimir billetes. Ahora tendrá prisión domiciliaria pero para eso tendrá que depositar además un millón de pesos a modo de caución.

La excarcelación fue firmada por el mismo tribunal, el Tribunal Oral Federal (TOF) 4, que lo condenó a cinco años y diez meses de prisión por el delito cohecho y negociaciones incompatibles con los deberes de funcionario público.

El pedido había sido realizado ayer por sus abogados luego de que el juez federal Ariel Lijo, que instruye la mencionada causa Ciccone 2 dictó el procesamiento sin prisión preventiva para el ex titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray, para la ex jefa de la Casa de la Moneda, Kayta Daura, y para el banquero Jorge Brito.

Como consecuencia del pedido hubo un fallo dividido por parte de los magistrados que integran el tribunal; Adriana Palliotti y María Gabriela López votaron a favor mientras que Néstor Guillermo Costabel lo hizo en disidencia.

Peñafort y Rúa consideraron que se tuvo un criterio diferente con el ex vicepresidente ya que todavía no tiene una condena firme lo que lo hace estar en la misma situación que los mencionados ex funcionarios y el banquero Brito.