Una mujer denuncia que un diputado que votará contra la despenalización la obligó a abortar hace 20 años

María Eugenia Suárez denucnia que el diputado Mario Arce la obligó a practicarse un aborto.

A días del debate en el recinto de la Cámara de diputados por la despenalización del aborto, una mujer denunció que un diputado que votará en contra de la legalización la obligó a practicarse un aborto hace dos décadas. “Yo era adolescente, tenía 18 años. Fui víctima de violencia. Cuando quedé embarazada me obligó a abortar”, relató a BigBang María Eugenia Suárez, una artista plástica que apunta al diputado radical por Formosa, Mario Arce (Frente Amplio Formoseño Cambiemos).

La historia salió a la luz cuando faltan menos de 72 horas para el inicio de la maratónica sesión donde se debatirá el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Suárez, una artista plástica formoseña que vive en Santa Fé, relató que Arce la obligó a practicarse un aborto clandestino en una clínica privada, y criticó que el legislador se oponga a la despenalización.

María Eugenia Suárez tiene 38 años y relató que el episodio ocurrió hace dos décadas.

Suárez contó que la relación comenzó en 1997 y se extendió por casi dos años. “En septiembre de 1997 yo quedo embarazada y me obliga a abortar en una clínica de Santo Tomé. Se encargó de conseguir la plata él. En aquel entonces salía entre $350 y $500, un sueldo estaba $300. Me llevó a la clínica y no hubo ningún tipo de discusión”, recordó la artista plástica, que conoció a Arce cuando ambos militaban para la conformación de un centro de estudiantes.

Sin embargo, el diputado formoseño rechazó las denuncias. Consultado por BigBang, Arce sostuvo quel lo dicho por Suárez “es absolutamente falso”. “Bajo ningún punto de vista usé algún tipo de violencia física, psíquica ni obligué a hacerse un aborto. Todas sus manifestaciones son falsas, lo único que buscan es ensuciar mi buen nombre y honor. Si bien la conozco, tuvimos una relación, pero bajo ningún punto de vista estuvo marcada por ese tipo de violencia que ella señala”, remarcó el diputado por Formosa por el Frente Amplio Formoseño Cambiemos.

Mario Arce es diputado radical por Formosa y rechazó la denuncia.

Además, dijo que Suárez “no tiene ninguna denuncia judicial o policial” y que “tiene que acompañar algún elemento de prueba para acreditar su veracidad”. “Es una militante del Partido Obrero que está a favor de las campañas, pero creo que es una cuestión de oportunismo político, porque forma parte de un partido cuya postura es clara. Cae de maduro la intención, a dos días de que se vote una ley tan importante para los argentinos”, disparó el diputado.

Suárez relató que “no hubo ningún tipo de discusión” sobre la posibilidad de abortar. “No fue consultado, ni charlado. No escuchó qué tenía para decir yo. No tiene ningún tipo de autoridad ética, moral y política para decidir sobre esta ley”, indicó. “Fui víctima de violencia, era muy violento verbalmente, se extendía a sacudones, empujones en la vía pública. Yo decido hacer esta denuncia precisamente por la hipocresía de este tipo, no tiene moral para decidir sobre miles de mujeres que reclamamos por nuestro derecho. Hay que exigirle que cambie su voto”, remarcó la artista plástica.

Suárez exigió que el diputado cambie su voto. "No tiene moral", sostuvo.

“El objetivo de contar esto es que cambie su voto, pero que sea un llamado de atención para estos funcionarios que hablan de moral y que votan en contra con la excusa de defender la vida, pero es un llamado de atención que es de público conocimiento que recurren a clínicas para hacer que sus parejas aborten”, agregó Suárez.

Arce anticipó que votará en contra del proyecto de despenalización con “fundamentos constitucionales”, por las “normativas de tratados internacionales que son muy claras en torno a cuándo comienza la vida”. Según el diputado, la ley sería “inconstitucional”. El fin de semana, el ministro de Justicia, Germán Garavano, rechazó que se pueda tildar de ilegal una ley como la que tratará Diputados este miércoles.