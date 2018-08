Una senadora llamó "señoras gordas" a las manifestantes que pidieron los allanamientos de CFK

Se trata de la ex ministra de Educación de Jorge Capitanich en Chaco, María Pilatti Vergara, que realizó una polémica defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante el debate en el Senado por el pedido de los allanamientos a tres propiedades.

El debate en el Senado para habilitar tres allanamientos en los domicilios de la ex presidenta y actual senadora nacional por la provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, se esperaba que sea subido de tono, pero no al nivel de la exposición de la senadora chaqueña María Pilatti Vergara que cargó contra el juez que instruye la causa, Claudio Bonadio, contra las “señoras gordas” que participaron ayer de una marcha y hasta amenazó a sus ex compañeros de espacio.

“Esta cirqueada de la que están siendo cómplices no le va a tocar a ustedes cuando se de vuelta. Excavaciones, escaneos de paredes en los departamentos de los vecinos. Sabes qué Bonadio, escanéate la cabeza. En una de esas te surge o nos encontramos que te queda una neurona de sensatez republicana”, manifestó Pilatti Vergara.

La legisladora, que supo ser durante dos años (2007-2009) la ministra de Educación de la provincia de Chaco, fue conocida recientemente por leer la carta de un periodista cordobés a su hija feminista durante el debate por la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Cuando se encontraba en la gestión ejecutiva protagonizó un momento hilarante cuando en un banner oficial durante una conferencia estaba escrito "TEGNOLOGIA"

La senadora Pilatti Vergara durante un acto cuando era ministra de Educación de la provincia de Chaco.

Tenga presente que no hay escritorio que no gire 180° y para los compañeros que compartimos hasta no hace mucho tiempo el mismo bloque político les digo pueden tratar de justiciar su accionar con la transparencia, con la anticorrupción, de querer quedar bien con las señoras gordas que se pronunciaban anoche frente al Congreso; ¿pero saben qué? En los barrios de donde nosotros venimos eso se llama traición y de la traición no se vuelve”, concluyó su intervención.