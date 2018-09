[VIDEO] "Si no la cortan, son boleta": las amenazas previas que recibió la docente secuestrada y torturada en Moreno

La situación educativa que se vive en el partido de Moreno es grave. No hay clases desde que la explosión de una garrafa de gas cobró la vida de Sandra Calamano y Rubén Orlando Rodríguez en la Escuela Escuela N°49 "Nicolás Avellaneda". Pero ayer, la situación empeoró: SUTEBA denunció el secuestro y tortura de una maestra del centro Educativo Complementario N°801.

Según relató el secretario general del sindicato, Roberto Baradel, la metieron encapuchada en un vehículo y con un objeto tipo punzón le escribieron en el abdomen "ollas no". "Le pusieron una bolsa en la cabeza y se la llevaron en un auto", dijo.

Así quedó la maestra tras ser torturada.

Se trata de Corina De Bonis ya había sido amenazada en otras oportunidades, pero de manera indirecta. Soportó mucho. Le puso el cuerpo y continúo con su lucha. Pero en los últimos meses tuvo miedo.

De Bonis es una de las gestoras de la protesta con ollas populares en el CEC 801, ubicada en el barrio de Villa Anita, y denunció el desfinanciamiento educativo que afecta a esa institución.

LA LUCHA DE CORINA

"El miedo nunca conquistó derechos", es el título del video que las docentes del Centro de Educación Complementaria N° 801 de Moreno habían difundido en los días previos al secuestro y torturas sufridos por Corina. De esa manera mostraban las claras y cada vez más fuertes amenazas que recibían por cuestionar duramente al estado.

Además, recibieron llamados telefónicos amenazantes y hasta los autos de las docentes fueron rayados en la vereda de la escuela. En su cuenta de Facebook se puede encontrar el posteo que realizó cuando prefirió no exponerse a un problema mayor. Pero ayer a la tarde, la amenaza se convirtió en un ataque directo.

LAS AMENAZAS

Corina era amenazada por Facebook.

"Hoy 6/7 hubiera sido en el CEC 801 de Moreno la olla No 20, no la hicimos, no la vamos a hacer nosotras gracias a las amenazasPero, ¿saben qué? ¡Tenemos unas familias de fierro! La olla No 20 la hacen mañana nuestras madres, aquellas que estuvieron desde el primer día apoyando y ayudando. Hoy es un día de mucho aprendizaje, cuando daba por perdida una lucha siempre hay alguien que toma la posta y la sigue. Gracias, mil veces gracias!", posteó.

En el muro de la maestra se pueden encontrar otros comentarios como ese, en los que Corina relata otras amenazas.

Las denuncias de la docente eran constantes.

Pese a que intentó advertir estas situaciones, incluso publicando imágenes de un auto que pasó varias veces por la zona donde trabaja, no pudo esquivar el peligro. Corina, como el resto de las docentes, están en alerta permanente por las seguidillas de amenazas y advertencias que recibía. Incluso encontraban pintadas con fuertes mensajes contra el colectivo educativo.

Los mensajes y las pintadas amenazantes.

Corina registró a un auto que pasó varias veces por la escuela.

LO QUE DIJERON LAS AUTORIDADES

“Es un hecho gravísimo y estamos haciendo la denuncia en la fiscalía. Ya hablé con Cristian Ritondo y vamos a darle la máxima difusión para que esto no quede impune”, se lo escucha decir a Baradel en un audio al que tuvo acceso BigBang.

Al mismo tiempo, el gremialista detalló en rueda de prensa que a la maestra le escribieron sobre la panza con un punzón la frase "No más ollas", y le pidió a la gobernadora María Eugenia Vidal que repudie este hecho públicamente.

El nombre de la víctima es Corina De Bonis, de la escuela 801, y desde el gremio señalaron que la docente fue amenazada de muerte al ser liberada.

"Estás acciones cobardes, típicas de grupos de tareas de las etapas más oscuras de la historia de nuestro país no lograrán frenar el legítimo reclamo de dignidad para nuestro pueblo", repudiaron desde Suteba-Moreno.

Corina De Bonis, la docente atacada.

Al mismo tiempo, la gobernadora María Eugenia Vidal por medio de las redes sociales expresó: "Repudio profundamente la violenta agresión que sufrió Corina De Bonis en Moreno. Mi solidaridad con ella, ya la estamos acompañando con la Dirección de Psicología Social y junto a los ministerios de Seguridad y Justicia estamos trabajando para encontrar a los responsables".