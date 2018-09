Vencedores y vencidos: cuáles los anuncios y recortes que hará Macri

Tres días le alcanzaron al presidente Mauricio Macri borrar con el codo lo que escribió con la mano. Considerado por los miembros más cercanos de su entorno como un "obstinado" con las ideas que se le meten en la cabeza, el contexto hizo que tenga que entregar uno de sus banderas que esgrimía desde el 10 de diciembre de 2015: la forma de su Gabinete.

El Presidente grabará un mensaje que se emitirá a las 8:30

Tres días de encuentros con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; el asesor ecuatoriano Jaime Durán Barba; y el ex intendente de Buenos Aires, Carlos Grosso, bastaron para que sepa dar por terminado el esquema de 22 ministros y dos vicejefes coordinadores (Mario Quintana y Gustavo Lopetegui). Estos dos últimos fueron los primeros a los cuales les confirmaron su respectivas salidas.

Si bien hay nombres que todavía no se definieron, por ejemplo en la Cancillería en donde se busca un reemplazo para Jorge Faurie (quien es muy cercano al canciller en las sombras, Fulvio Pompeo, pero que por enterarse por los medios y sin estar en el país que sería reemplazado marcó un punto de no retorno), si se decidió que se iría hacía un sistema de mayor control de la Economía en una sola cartera, es decir que se crearía la figura de un súper ministro de Economía que tanto pidieron diversos sectores tanto dentro como fuera de Cambiemos.

Larreta y Vidal ayer durante la última reunión de la mesa chica de Cambiemos.

El nombre, por ahora, será el de Nicolás Dujovne. Debilitado después de la actual crisis y con su renuncia presentada al menos dos veces en menos de una semana, el ex panelista de TN sabe que "le picaron el boleto". Uno de los puntos por los cuales se lo mantendrá es que es él quien encara las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y no es un buen mensaje sacarlo de la cancha en el medio de esas charlas. Lo mismo sucedió con el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, que se fue del cargo después de haber firmado el préstamo de stand by.

Carlos Melconian fue el primer elegido por Macri para reemplazar a Dujovne pero no hubo un acuerdo ya que el ex presidente del Banco Nación puso varias exigencias, entre ellas, la salida del actual titular del BCRA, Luis Caputo. Eran concesiones que no se podían dar. Otro de los cambios de último momento, y en donde el radicalismo jugó muy fuerte, era con la absorción del ministerio de Salud por parte de Desarrollo Social. El enojo fue tal que, aunque si bien se trató de una filtración cuando todo estaba muy verde aún, se tuvo que sacar de carpeta ese cambio.

Los encuentros se dieron además en un marco de un fuerte operativo policial en Olivos.

Las fusiones ministeriales ponderará a algunos actores. Las dos mujeres que tiene el Gabinete, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y la de Seguridad, Patricia Bullrich, son quienes más fortalecidas saldrían. La primera se encamina a absorber la ANSES, mientras que la segunda se quedaría también con la cartera de Defensa.

En Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, logró sobrevivir los embates que vinieron de sectores radicales aunque fue uno de los que a priori no se encontraba dentro de la lista de posibles renuncias. En una comunicación informal ayer por la tarde Macri le comunicó que seguía junto a todo su equipo.

El ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolas Dujovne, se encuentra con "el boleto picado".

Mientras la danza de nombres para algunos cargos continuará durante toda la noche, a las 9:45 Dujovne dará a conocer las nuevas medidas fiscales. Será una práctica bastante ortodoxa: más impuestos para todas las exportaciones. Esto hizo que el ministro de Agroindustria, Luis Etchevere, pusiera el grito en el cielo. Si bien dicen que sólo sería un aumento circunstancial y que se volverá después de la crisis a un sistema menor en la Argentina casi nunca un impuesto que subió se bajo, como tampoco uno que se creó luego desapareció.

Incluso en el oficialismo hay críticas internas por elegir ese camino. Una de ellas es la del diputado nacional Pablo Torello, hermano del jefe de asesores de la Presidencia José Torello, que sostuvo que la medida tendría un impacto negativo debido a que recién el año que viene el sector agropecuario comenzaría a mostrar una mejora después de dos cosechas consecutivas marcadas por las inundaciones primero y las sequías luego.

La ministra de Desarrollo Social prepara un paquete de medidas para calmar la crisis social.

En el medio y ante una visible crisis social, Stanley ya preparó un plan de contingencia que consta de tres puntos. El primero de ellos será el aumento de todas las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) que rondaría los $1.000 extras. Luego el aumento en los planes sociales, para lo que se destinará unos mil millones de pesos. Por último se subirá casi un tercio la cantidad alimentos que se reparten.

Todo esto tendrá que pasar el támiz de las horas de la noche, del los radicales como también de la diputada nacional, Elisa "Lilita" Carrió. A las 8:30 Macri hablará en un mensaje grabado que durará quince minutos; será trece minutos y medio más largo que el último que emitió.