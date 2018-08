Vidal contradijo a Marcos Peña: pidió "reconocer la dificultad" y se dispararon rumores sobre una interna en Cambiemos

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, planteó un escenario diferente al que dijo hoy por la mañana el jefe de Gabinete, Marcos Peña, sobre la crisis económica que atraviesa el país. “Estamos ante una dificultad, y no reconocerlo sería no entender lo que le pasa a la gente todos los días”, manifestó en una entrevista en radio La Red.

"Claramente esa no es la solución en la que está pensando el Presidente. No hay una solución mágica por esa vía, tenemos que seguir trabajando. No estamos ante un fracaso económico ni mucho menos", aseguró el funcionario en diálogo declaraciones radio Mitre.

“No hay que buscar fantasmas en donde no los hay. No dice eso para cargárselo a Marcos, pero no es bueno que hay diferencia sobre cómo ven de un lado y del otro la realidad”, manifestaron desde el entorno de la gobernadora.

Vidal, junto a Rodríguez Larreta, busca generar algunos cambios.

Vidal además deslizó una problemática que, en el marco de un ajuste que tendrá que hacer la Provincia, no es menos llamativa. "En este contexto muchos bonaerenses postergan el pago de impuestos y yo con esos impuestos es con lo que pago los sueldos", agregó.

Por decisión del presidente del Banco Central, Luis Caputo, la entidad decidió no intervenir en el mercado para frenar el precio del dólar que en el Banco Nacional para “no quemar reservas”. Asimismo subió 15 puntos porcentuales y los anclajes de los bancos en un 5%.