Vidal le pegó a los maestros en la apertura de sesiones: "Cada vez más familias eligen las escuelas privadas"

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal abrió las Sesiones Legislativas bonaerense haciendo especial hincapié en la necesidad de iniciar las clases escolares, en medio de la discusión paritaria que mantiene con los gremios docentes que realizarán un paro el próximo lunes y martes.

Tras enumerar algunos logros de su gestión durante 2017, tales como la eliminación de las jubilaciones de privilegio, la reducción de cargos en la política o el acuerdo por el Fondo del Conurbano, Vidal arremetió contra los gremios docentes.

"No puede haber fecha límite", disparó respecto a la amenaza de huelga. "Claro que el salario de los maestros no puede perder poder adquisitivo. No lo hizo durante toda nuestra gestión. Con y sin cláusula gatillo los salarios docentes y los de todos los trabajadores de la Provincia equipararon a la inflación en los últimos dos años", remarcó e indicó que el año pasado los docentes obtuvieron un 25% de aumento "igual que el resto de los trabajadores de la provincia que no hicieron paro".

Vidal llamó a priorizar a los alumnos en las aulas.

"Tenemos que dialogar y ponernos de acuerdo pero con la prioridad obvia, los chicos que van a la escuela" ratificó y apeló a un dato que buscó poner en evidencia como afecta los paros docentes. "Cada vez más familia eligen las escuelas privadas y no las públicas. La escuela pública queda como opción para aquellos que no pueden elegir".

Y prosiguió "para nuestros chicos la educación pública representa una oportunidad. Para nosotros, ellos representan el futuro. Nuestra realidad es difícil pero no imposible de cambiar. Si de verdad nos importa la educación tenemos que cambiar la lógica de la discusión", advirtió.

"Nosotros no vinimos a emparchar. Vinimos a hacer lo que hay que hacer aunque eso nos traiga costos. Los mismos costos que nos trajo el año pasado tener 17 días de paro", concluyó envalentonada en referencia al conflicto docente.

Vidal volvió a arremeter sobre las licencias truchas y el ausentismo docente.

“Cuando hablamos de presentismo, no se trata sólo de cuánto gasta el Gobierno de la Provincia en suplencias, sino de cuál es el impacto que el ausentismo tiene en nuestros chicos y en su capacidad de aprender”, dijo trayendo al recinto el porque de las compensaciones por presentismo que busca establecer en la negociación con los gremios.

”No estamos discutiendo que un docente pueda enfermarse, necesite cuidar a su hijo, tenga la licencia por maternidad que le corresponde o se tome vacaciones. Tampoco estamos discutiendo que necesite una licencia para estudiar y perfeccionarse. Estamos discutiendo el abuso, las licencias truchas, el ausentismo del 17% en las escuelas públicas contra el 5% en las escuelas privadas, incluso las que reciben subvención estatal”, remarcó con vehemencia.

Los otros ejes del discurso de Vidal