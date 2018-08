Vidal se bajó de la candidatura presidencial y ratificó su apoyo a Macri: "No voy a ser candidata"

En medio del escándalo sobre los aportantes truchos que aparecieron en las últimas campañas electorales de Cambiemos, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, descartó una eventual candidatura a presidente el año que viene.

En diálogo con el programa Pamela a la tarde, la gobernadora bonaerense aseguró que no será candidata a presidente en las próximas elecciones. "Definitivamente, no voy a ser candidata a presidente", dijo, ratificando su apoyo a la gestión de Mauricio Macri.

“Creo que el Presidente tiene que ser reelecto y porque yo tomé un compromiso con los bonaerenses hace cuatro años cuando les dije que no iba a ser candidata a ese cargo. Lo más importante es que el Presidente se va a presentar por Cambiemos", remarcó.

Según remarcó Vidal, mantendrá el “compromiso” con los bonaerenses y aclaró: "Les dije que no iba a ser candidata porque a la provincia de Buenos Aires le había hecho mucho daño tener gobernadores que querían ser presidentes porque privilegiaron sus intereses".

Vidal ratificó su apoyo a Macri.

Durante la entrevista, la gobernadora detalló que durante su gobierno se recuperó “el fondo del Conurbano” porque fue la “primera en sentarse” con el resto de los mandatarios provinciales. “Les dije que la Provincia está discriminada y se merece que le devuelvan lo que le sacaron”, contó.

Y agregó: “Eso no lo hacían antes porque como querían ser presidentes trataban de llevarse bien con todos. Mi candidatura no es lo más importante en este momento. A mí me preocupa hoy estar al lado de la gente porque sé que es un momento difícil".

En esa línea, Vidal manifestó con énfasis que pone “las manos en el fuego” por Macri. “Pongo las manos en el fuego por el Presidente sin dudarlo, pero no ahora, desde hace 10 años", indicó, consultada sobre su "vínculo personal" que la une con Macri.

La ex contadora general de la provincia, María Fernanda Inza.

Durante la entrevista, la gobernadora también se refirió a los falsos aportantes del frente electoral Cambiemos y remarcó que al principio, pensó que esta información era falsa. "Honestamente, al principio creí que no era cierto. Le pedí a una persona de mucha confianza que renunciara", en clara referencia a María Fernanda Inza, ex tesorera de Cambiemos en la Provincia.

Por último, Vidal afirmó que “nunca” participó de estas maniobras y cerró: "Yo no participé nunca, ni siquiera cuando fui candidata, menos ahora porque en 2017 yo era gobernadora de la provincia. Se hizo un uso político del caso. Revuelvan todo, pídanme lo que necesiten".