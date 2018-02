Visiblemente disminuido en su salud, Héctor Timerman pidió por la libertad de Carlos Zannini

El ex canciller argentino le dedicó un mensaje de apoyo al ex secretario legal y técnico, detenido en Ezeiza desde el 7 de diciembre del año pasado.

Gracias @TimermanHector por el afecto y la solidaridad. Volverán los días en que vivamos en un país sin presxs políticxs y dónde los que te han sometido a tan tremenda injusticia dejarán de ser impunes. #BastaDePerseguir#LibertadALxsPresxsPolíticxs pic.twitter.com/Nf4bwS0W8t — Libertad a Zannini (@LiberenAZannini) 21 de febrero de 2018

El ex canciller Héctor Timerman le envió un mensaje de apoyo al ex secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, quien está detenido en Ezeiza por la causa en la que se investiga el presunto encubrimiento a los responsables del atentado a la AMIA, a través de las redes sociales y por iniciativa de la organización "Llamamiento de Argentinos Judíos", que fue conformada en 2015.

Vale recordar que el pasado 9 de enero, el Gobierno de Estados Unidos le revocó la visa a Timerman, quien pretendía tomar un vuelo hacia Nueva York para continuar con su tratamiento médico. El ex canciller recibió la mala noticia mientras se encontraba a punto de hacer el check in para abordar el vuelo AA954 de American Airlines en el Aeropuerto de Ezeiza.

Visiblemente disminuido en su salud, el ex canciller volvió a utilizar las redes sociales para pedir por la libertad de Zannini. "Un saludo profundo, solidario y afectuoso a Carlos Zannini que está siendo perseguido por la Justicia, que se está alejando cada vez más de los valores que supimos aprender cuando éramos jóvenes", dijo Timerman a través de un video que grabó en su casa.

El ex canciller había utilizado días atrás las redes sociales para agradecer la visita del diputado nacional Axel Kicillof, en el que se podía ver la fotografía del encuentro. "Gracias al 'Llamamiento judío' que me ha invitado a hacer esto y a todos los presos políticos, quisiera que viviéramos finalmente en un país en donde no haya más presos políticos", cerró Timerman.

Con Axel hablando de los presos políticos. El silencio es olvidarnos de la democracia. Luchemos por la libertad, luchemos por la Justicia, luchemos por la memoria. Nunca callemos la verdad. La verdad nos hará libres pic.twitter.com/cAYkfElmO3 — Héctor Timerman (@TimermanHector) 19 de febrero de 2018

El ex canciller podrá viajar para continuar con su tratamiento médico una vez que el gobierno de Donald Trump le emita la visa humanitaria, que se comprometió a darle para reemplazar a la que le revocaron a principios de enero por estar procesado.

Vale mencionar que se encontraba procesado y con prisión preventiva en el marco de la causa por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA. Pero a raíz de su delicado estado de salud, el juez federal Sergio Torres decidió hacer lugar al pedido de la defensa y le otorgó la excarcelación por motivos humanitarios.

Mientras tanto, el ex secretario Legal y Técnico de la ex presidenta de Cristina Fernández de Kirchner se encuentra detenido en Ezeiza desde el 7 de diciembre, procesado por encubrir a los sospechosos ex funcionarios iraníes acusados de planificar y ejecutar el atentado contra el edificio de la AMIA en 1994.