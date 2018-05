WhatsApp, chicanas y la siesta menemista: las perlitas de la caliente sesión por tarifas

Capturas de chats entre un senador y un ministro, un cruce entre la vicepresidenta y Cristina Fernández de Kirchner en plena madrugada y un veto ya firmado. En una sesión que se extendió 13 horas y media, el PJ aprobó el proyecto de ley que busca limitar las tarifas y retrotraer los precios a noviembre del año pasado. Las perlitas de una noche tensa y, por sobre todas las cosas, muy larga. Esta mañana, Marcos Peña confirmó que la ley ya fue vetada.

Carlos Menem se marchó del recinto de la Cámara alta cuando la sesión llevaba menos de dos horas y la tensión aún no se hacía sentir en el ambiente. El senador y ex presidente de 88 años se fue a descansar a su mansión de la calle Echeverría en Belgrano R. En plena madrugada recibió el llamado, lo despertaron y volvió al Congreso cerca de las 2:30, cuando aún faltaba una hora para que se apruebe la ley. Una foto que circuló por la tarde mostró una situación muy particular: mientras que todos los senadores tenían papeles, carpetas y teléfonos o computadoras en sus bancas, el ex mandatario solo tenía una taza de café.

Todos los senadores tienen algo arriba de sus bancas: papeles, carpetas, sus teléfonos celulares.

El senador de Anillaco nada. Solo un café. pic.twitter.com/15WQsZdfeC — fedemayol (@fedemayol) 30 de mayo de 2018

Pero no fue lo único. La sesión de ayer dejó una gran cantidad de episodios que unidos conforman la crónica de una madrugada agitada. Lo más fuerte ocurrió en plena madrugada, cuando muchos dormían y tomó la palabra Cristina Fernández de Kirchner. La ex presidenta habló más de 40 minutos y criticó fuertemente al Gobierno: incluso le recordó a Gabriela Michetti que en plena campaña electoral la vicepresidenta pedía no subir las tarifas.

Es casi una costumbre en las sesiones en el Senado: los cruces entre Cristina y Michetti. La vicepresidenta y titular del Senado escuchó atenta las críticas de la ex mandataria, pero por una cuestión reglamentaria no podía responderle, así que minutos después le apuntó, pero en Twitter. “Para los sectores con vulnerabilidad socio-económica nuestro gobierno diseñó la Tarifa social. No los equiparó con aquellos que más tienen, como hizo su gobierno”, escribió Michetti.

La senadora @cfkargentina sabe que yo no puedo hablar ni responder a una acusación durante la sesión. Como presidenta del Senado no tengo permitido dar opiniones durante el debate. — Gabriela Michetti (@gabimichetti) 31 de mayo de 2018

Para los sectores con vulnerabilidad socio-económica nuestro gobierno diseñó la Tarifa Social. No los equiparó con aquellos que más tienen, como hizo su gobierno. — Gabriela Michetti (@gabimichetti) 31 de mayo de 2018

Antes, Cristina había abierto fuego. “¿Ustedes nos hablan a nosotros de mentira y de verdad? ¿En serio tienen cara para hablar de mentiras en la Argentina? Pero por favor, se cansaron de mentir en todo”.

INTERNAS DE WHATSAPP

Otro de los hechos más llamativos de la sesión tuvo como protagonistas al senador y presidente provisional, Federico Pinedo, y el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, luego de que se viralizaran unas fotos que mostraban un chat de WhatsApp entre ambos. Allí hablaban sobre un acuerdo que habían alcanzado con la senadora peronista Lucila Crexell, del Movimiento Popular Neuquino, para que votara a favor del Gobierno. “Yo lo mandaría al frente a Pichetto”, le dice Frigerio. “Así lo haré”, le responde Pinedo.

Luego, el senador de Cambiemos tomó la palabra y cuestionó con dureza la difusión de esas imágenes que circularon en medios y también en las redes sociales. “Ahora es una cosa normal interferir en las comunicaciones o violar la correspondencia, hay unos señores que sacan fotos de las conversaciones privadas de los senadores en los chats”, criticó Pinedo.

EL DISCURSO ENCENDIDO Y EL SENADOR AUSENTE

Miguel Ángel Pichetto ofreció un fuerte discurso contra el Gobierno durante el cierre de la sesión, previo a la votación. “Hagan lo que tengan que hacer y háganse cargo”, disparó el presidente del bloque del PJ, en referencia al costo político que deberá pagar el presidente Mauricio Macri al vetar la ley.

Para ese entonces, la sesión ya era lo suficientemente caliente. La estrategia durante largas horas fue extender la votación con el objetivo de lograr que hubiera senadores que se retiraran del recinto y no estuvieran presidentes para votar. Ese plan fracasó, al igual que la idea de incluir modificaciones en el texto con el objetivo de que regrese a Diputados.

Sin embargo, el que sí se retiró fue el senador por San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, quien no solo se fue del recinto, sino que directamente se volvió a su provincia. Sí se quedó su par Eugenia Catalfamo, quien defendió la ley. Aunque a priori la ausencia podría haber complicado la votación, la ausencia de Rodríguez Saá fue reemplazada por el voto positivo de Guillermo Pereyra.

EL VETO

Tras la sanción de la ley, ahora resta conocer el detalle del texto de veto que de acuerdo a fuentes de la Casa Rosada el presidente dejó firmado anoche y que se podría conocer en las próximas horas.

Entre los argumentos, se destacaría el elevado costo fiscal, que estiman en 170 mil millones de pesos, la inconstitucionalidad de la ley - porque el Legislativo no puede regular sobre tarifas - y que la norma beneficiaría solo a usuarios de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires.