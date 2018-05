Wiñazki, después del ataque en el Congreso: “Me decían oligarca, mentiroso y vende patria"

El miércoles por la noche, el periodista Nicolas Wiñazki denunció que fue atacado a golpes por cuatro hombres que, además, lo amenazaron de muerte cuando lo interceptaron en un garage a la salida del Congreso de la Nación, donde se realizó durante la tarde la cobertura de la sesión por el debate del proyecto para evitar aumentos a las tarifas de servicios públicos.

Un poco más calmado, el cronista utilizó su espacio por la pantalla de TN en la noche del jueves para contar que radicó una denuncia en la comisaría 6a. porque lo atraparon "entre cuatro" que le "quisieron pegar" y que uno de ellos logró "golpearlo un poco" en la cabeza.

Según remarcó durante su descargo, los atacantes le "gritaron cipayo, vende patria, traidor" y le "arrojaron una lata de cerveza llena" cuando lo siguieron al garaje. “Se identificaron como militantes ´K´, pero no sé si pertenecen a La Cámpora”, admitió.

Y continuó: “Me decían oligarca, mentiroso y vende patria. Yo de la patria no puedo vender ni un metro cuadrado porque no lo tengo. Quien les podría vender eso es Lázaro Báez, que tiene 25 capitales federales en estancias en La Patagonia. No sé a quién defendían estos chicos”.

Así terminó el periodista.

El periodista detalló que uno de ellos llegó a pegarle en la cabeza y señaló que después los cuatro lo amenazaron, diciéndole "vamos a volver y te vamos a matar". “Yo nunca le pegué a nadie, no sé pegar, no me sale, pero me defendí como pude. Me pegaron en la cabeza, que todavía me duele muchísimo”, explicó y se lamentó que tuvo que salir en patrullero como si fuera un delincuente.

Los atacantes de Wiñazki.

Al finalizar, Wiñazki reconoció que -tal vez como un error- al finalizar el primer ataque los acompañó para grabarlos. Fue así que los logró filmar amenazándolo, provocando que estas cuatro personas volvieran para darle una segunda paliza e intentaran robarle el celular. “Les dije que los tenía filmado amenazándome y que era un delito”, dijo. Mirá el descargo completo.