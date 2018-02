Y eso que se fue antes: De la Rúa dejará de pagar Ganancias por su pensión como ex Presidente

La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que el ex mandatario está exento de este impuesto por haber estado al frente del Poder Ejecutivo entre 1999 y 2001.

El impuesto a la ganancias se convirtió a lo largo de los años en uno de los aspectos más criticados por la sociedad. Pero lo cierto es que no todos cumplen con el impuesto, ya que, por ejemplo, el ex presidente Fernando de la Rúa no pagará más Ganancias sobre la pensión vitalicia que percibe por haber sido jefe de Estado entre los años 1999 y 2001.

Así lo determinó la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que confirmó un fallo del Tribunal Fiscal de la Nación que había exceptuado al ex mandatario del pago del polémico impuesto. Cabe mencionar que De la Rúa reclamó judicialmente este aspecto en 2009, cuando le retuvieron algunos cuantos pesos al recibir el pago de su pensión.

La Sala V del tribunal citó la Ley 24.018, sancionada en 1991, que equipara la situación de los ex presidentes con la de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), quienes también están exentos del tributo.

"Al dictarse la Ley (...) la remuneración de un juez de la CSJN estaba exenta del tributo, de modo que puede considerarse que el legislador la tuvo en cuenta al fijar la equiparación de aquella con la asignación que percibirían los Presidentes de la Nación que cesaran en sus funciones", señalaron en su fallo los camaristas Guillermo Treacy, Pablo Gallegos Fedriani y Jorge Aleman.

Para ser claros, la ley establece o, mejor dicho, deja exentos del pago del polémico impuesto al presidente, vice y los jueces de la Corte Suprema.

Pese al reclamo del ex mandatario, desde la La AFIP sostuvieron en la causa que el gravamen estaba bien aplicado porque De la Rúa ya no ejercía más en el cargo, que es el período que la ley establece. Pero la Cámara opinó distinto.