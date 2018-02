Zannini habló desde el penal de Ezeiza e insistió con la teoría del "abismo del 2001"

La semana pasada la Cámara confirmó que Zannini continuará detenido.

A poco más de dos meses de su detención, el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, se defendió de las acusaciones por el presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, y apuntó al presidente Mauricio Macri y al Gobierno. “Era más legal mi detención en la dictadura que en este momento”, disparó el ex funcionario desde la cárcel de Ezeiza.

Carlos Zannini permanece detenido en Ezeiza desde diciembre del año pasado.

Zannini sostuvo que su detención es “injusta e ilegal”, y apuntó que el único objetivo de enviarlo a prisión era “evitar que Cristina esté en el Senado”. El ex funcionario fue detenido tres días antes de la asunción de la ex presidenta en la Cámara alta. “Siento bronca por lo que estoy sufriendo”, le dijo al periodista Jonathan Viale en su programa de la CNN en Español.

El ex funcionario y ex candidato a vicepresidente junto a Daniel Scioli cuestionó con dureza la gestión de Macri, y disparó que “el Gobierno marcha hacia el abismo del 2001”. En esta línea, sostuvo que el Ejecutivo “actúa como si estuviera enamorado de la muerte”. Incluso, Zannini indicó que el presidente “debería estar preso” y que “violó la ley” por su vínculo con empresas offshore.

“Yo no quiero que estén presos antes de ser condenados, no quiero que le hagan lo que me hacen a mí, no quiero ni un minuto de prisión preventiva para él”, aseguró en relación a Macri.

“Este es un chascarrillo para la gente del pabellón. Les digo que lo que más preocupa de Macri es que están venezolanizando la Argentina. Porque él le critica a Venezuela que tiene alta inflación, dólar muy alto y presos políticos. Él tiene presos políticos, dólar altísimo y alta inflación. La Argentina va camino a ser Venezuela por Macri. Es un chiste”, aclaró, irónico, el ex secretario de Legal y Técnica.

LA MUERTE DE NISMAN

Zannini se permitió dudar respecto a cómo murió el fiscal a cargo de la investigación por el atentado a la AMIA, Alberto Nisman, hallado sin vida días después de denunciarlo por encubrimiento y traición a la Patria, junto con Cristina Kirchner, Héctor Timerman y otros ex funcionarios.

El ex funcionario apuntó contra el Gobierno de Macri e hizo un chiste.

“Yo no sé si lo mataron o lo indujeron al suicidio. No tengo más que sospechas que están ligadas a los ex servicios de inteligencia o los actuales”, remarcó el ex funcionario, quien defendió a Timerman: “Trató de hacer lo mejor para los judíos, se han ensañado con Timerman, incluso por ser judío”.

Por último, Zannini reveló que está en contacto con la ex presidenta. “Le dije que no se preocupara por mí”, comentó el ex secretario de Estado.