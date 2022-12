¡A buscar evasores! El acuerdo que Argentina firmó con Estados Unidos para intercambiar información tributaria

El Gobierno firmó el acuerdo de intercambio de información tributaria con Estados Unidos y así busca impulsar un blanqueo de capitales. El convenio implica que la administración de Joe Biden proveerá por nueve meses, hasta el 30 de septiembre, datos de todas las cuentas de ciudadanos argentinos. De esa manera, el Estado argentino tendrá acceso a cuentas individuales, de sociedades integradas por argentinos y de ciudadanos argentinos integrantes de sociedades en los Estados Unidos.

En el mediodía del lunes, Sergio Massa, el ministro de Economía y Marc Stanley, embajador de Estados Unidos en Argentina, firmaron el acuerdo de transferencia automática de información fiscal. Durante sus primeras palabras, Massa aseguró: “No vamos a perseguir a nadie, es un acto de justicia tributaria”.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En otro punto de su alocución, también afirmó: “Hoy es un día muy importante. Como Gobierno y como país, lo que estamos es poniendo en marcha un mecanismo un acuerdo que durante muchísimos años Argentina intentó llevar adelante en acuerdo con Estados Unidos”. Y agregó: “Estamos dando un paso que llevó mucho tiempo para nuestro país pero que a partir de la llegada del embajador Stanley increíblemente se convirtió en poco tiempo”.

En tanto, Massa también contó: “En sus primeras visitas el presidente, la vicepresidenta y yo como presidente de la Cámara de Diputados le planteamos lo mismo: la necesidad y la importancia de que la Argentina accediera a la información automática”. Y explicó: “Argentina firmó un acuerdo FATCA en 2017 pero no nos sirvió para nada, era un intercambio persona a persona a requerimiento. Este año solo tuvimos información de 68 ciudadanos. Este cambio sustantivo es sobre el volumen de información, a partir de un protocolo que AFIP y el IRS van a llevar adelante con rigor técnico y confidencialidad”.

Por otra parte, Massa afirmó: “Este es un enorme gesto de confianza del Gobierno de los Estados Unidos al Gobierno argentino en una relación que nació en 1823 cuando reconoció la autonomía de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ahora comienza un capítulo de relaciones más profundo y más maduro. Sabemos el impacto que va a tener en el 2023, pero también el que va a tener para los próximos 5 o 10 años, no solo para Argentina sino también para Estados Unidos”.

En tanto, sobre los detalles del acuerdo en cuestión, Massa explicó: “Esto hace a la transparencia fiscla. No buscamos perseguir a nadie, sino algo más simple. Que cualquier argentino que paga sus impuestos, que cumple sus obligaciones, que hace el esfuerzo de contribuir al sostenimiento del Estado, no se vea burlado por los que encuentran vías de elusión. Es un acto de estricta justicia tributaria. Que no se sienta un tonto aquel que cumple todos los días frente a aquellos que se escapan y eluden y que además tienen el blindaje del sistema financiero de EE.UU. para guarecerse”.

Según cálculos oficiales, existen una gran cantidad de cuentas no declaradas en Estados Unidos que podría alcanzar los USD 100.000 millones, cifra que aportaría a las arcas públicas, en concepto de impuestos a las Ganancias y otras percepciones, unos USD 1.000 millones anuales, aunque la cifra podría ser mayor. “Estados Unidos no será más guarida de argentinos que quieran evadir impuestos. Esto es histórico y nos va a permitir, además, modificar la base tributaria”, afirmó Massa.

Las principales frases de Massa:

-Es un día muy importante como gobierno y como país. Estamos poniendo en marcha un mecanismo, un acuerdo, que durante muchísimos años, la Argentina intentó llevar adelante en acuerdo con Estados Unidos.

-Hoy estamos dando un paso que llevó mucho tiempo para nuestro país pero que, a partir de la llegada del Embajador Stanley a la Argentina, increíblemente se transformó en poco tiempo

- En 2017 la Argentina firmó un acuerdo FACTA, pero con una particularidad; no nos sirvió para nada, porque era de intercambio persona por persona frente a requerimiento. Este año sólo tuvimos información de 68 ciudadanos con ese modelo de acuerdo

- Este cambio sustantivo es sobre cómo funciona el volumen de información: es de manera automática, con trabajo de bases de datos y a partir de un mecanismo y un protocolo que la AFIP y el IRS tienen que llevar adelante con estricto rigor técnico, operativo y confidencial

- Este es un acuerdo de confianza mutua y de cooperación. Este es un enorme gesto de confianza del gobierno de los Estados Unidos hacia el gobierno argentino, en una relación que nació allá por 1823, cuando reconocían a las provincias unidas del Río de la Plata y su autonomía y que hoy con este acuerdo comienza un capítulo aún más profundo y más maduro en términos de relaciones por lo que representa este proceso de intercambio de información

-Cuando decidimos negociar este acuerdo lo hicimos sobre la base de la construcción de una política de Estado. Sabemos el impacto que va a tener en el año 23, pero también sabemos el impacto que va a tener para los 5 o 10 años, no solamente para la Argentina sino también para Estados Unidos respecto al intercambio de información de inversiones mutuas y de ciudadanos que de uno u otro país lleven adelante actividades económicas y financieras en los sistemas financieros de ambos países

-Esto hace a la transparencia fiscal. No buscamos perseguir a nadie como leí por ahí; buscamos algo mucho más simple, que es que aquel argentino o argentina que paga sus impuestos, cumple con sus obligaciones, todos los días hace el esfuerzo de contribuir al sostenimiento del Estado, no se vea burlado por aquel que encuentra mecanismos de elusión, a través de guaridas fiscales

✅ Este es un acto de estricta justicia tributaria. Pretendemos que todos aquellos que son parte del sistema económico de Argentina y se ven beneficiados a partir de su actividad, su producción con utilidades en la Argentina, reinviertan, produzcan, pero también paguen sus impuestos como corresponde en la Argentina. Y que no se sienta un tonto aquel que cumple todos los días con sus obligaciones frente aquellos que se escapan, eluden, y además tienen el blindaje del sistema financiero de los Estados Unidos

✅ No queremos que haya argentinos que usen el sistema financiero de los Estados Unidos como guarida fiscal para evadir sus obligaciones con el fisco argentino

✅ Este paso importante es el capítulo más trascendente en los más de 100 acuerdos que la Argentina tiene con la OCDE. Hay más de 100 acuerdos firmados que nos permiten que quienes depositan dinero en Suiza, Islas Caimanes y tantos paraísos estén controlados por AFIP. Este es un acuerdo masivo; van a estar alcanzados ciudadanos y ciudadanas argentinas que hayan firmado su declaración de extranjeros al momento de depositar su dinero en una cuenta en los Estados Unidos y que lo hayan hecho per se, como individuos, lo hayan hecho siendo parte de sociedades o de trust

✅ Lo que de alguna manera el sistema de información le transfiere a la Argentina no es solamente la tenencia en cuentas; son las utilidades o rentabilidades que pueda haber percibido alguna de esas cuentas por formar parte de una sociedad, o por tener alquileres de propiedades. Es también la transferencia entre cuentas, la integración de capital de sociedades y obviamente todas las tenencias vinculadas a actividades reguladas por el sistema financiero

-Estamos frente a un sistema de información masivo que nos va a permitir obtener toda la información con la que pretendemos construir un camino para que exterioricen, blanqueen en la Argentina, con la idea de generar, además, algunas condiciones de inversión y algunas condiciones de exteriorización que alienten al fortalecimiento de nuestras reservas, pero también a la idea de que rompemos la cacería en el zoológico

- No estamos yendo a buscar a los que pagan siempre; la AFIP va a ir a buscar a los que eludieron, no pagaron, para tratar de achicar la carga sobre aquellos que cumplen y pagan sus impuestos todos los días

-Quiero aprovechar la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación en este encuentro para pedirle que rápidamente, junto al presidente de la Comisión de Presupuesto que también se encuentra, convoquen a la Comisión de Presupuesto y a la de Legislación General para que nuestro titular de la AFIP y otros funcionarios puedan asistir e informar y poner en marcha una legislación que promueva la posibilidad de exteriorización pero que también castigue con toda la fuerza de la ley a aquellos que, cumplidos los pasos del proceso de exteriorización, no blanqueen o no exterioricen su tenencia de dinero en el exterior

-Tenemos que entender que por tratarse de una política que nos va a trascender, la tenemos que trabajar con el mayor rigor y el mejor profesionalismo posible por parte de nuestras autoridades

- Pretendemos que este mecanismo nos dé la oportunidad de poder darle un mensaje a la sociedad. Cuando planteamos el orden fiscal como principio rector de la política económica, lo planteamos en el cuidado de las cuentas públicas

-Muchas veces a la hora de hablar de la administración austera, de la buena administración de los recursos del Estado, nos olvidamos de poner sobre la mesa que quienes eluden sus obligaciones, evaden impuestos, también están atacando la buena administración y el principio de orden fiscal que un Estado necesita

- Nosotros nos comprometemos a cumplir con nuestras metas y principios de orden fiscal, rigurosidad técnica en la administración de este acuerdo y sobre todas las cosas, de fortalecimiento de nuestra economía

-Les pedimos a aquellos que hasta acá eludieron sus obligaciones con el Estado argentino, a partir de la ley que trate nuestro Parlamento se pongan al día para que el esfuerzo de tener un Estado bien administrado lo hagamos entre todos.

.