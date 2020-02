A contramano de Cristina, el FMI advirtió que no habrá una quita de la millonaria deuda argentina

A contramano del planteo que hizo Cristina Fernández de Kirchner en Cuba semanas atrás, el Fondo Monetario Internacional (FMI) adelantó que no habrá una quita de la deuda argentina, debido a la “formulación legal” del organismo, que lo afirma en su estatuto. “No podemos tomar medidas que puedan ser posibles para otros sin esta gran responsabilidad global”, aseguró la titular del Fondo, Kristalina Georgieva.

Se trata de la segunda respuesta del FMI al planteo realizado por la vicepresidenta hace diez días, durante la presentación de su libro en La Habana, Cuba. Allí Cristina planteó que así como el estatuto del FMI prohíbe hacer quitas, “también prohíbe que se den préstamos para la cuestión cambiaria y permitir la fuga del dinero”.

La declaración de la vicepresidenta, horas después de un encuentro entre Georgieva y el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, no cayó bien. La semana pasada el vocero del organismo, Gerry Rice, aseguró que no era cierto que el FMI hubiera “violado alguna norma”.

Con su reciente declaración a la agencia de noticias Bloomberg, Georgieva volvió a remarcar que el FMI no aceptará una quita de la deuda como parte de la renegociación. “Nuestra formulación legal es tal que no podemos tomar medidas que puedan ser posibles para otros sin esta gran responsabilidad global”, justificó. De todos modos, aclaró: “Entendemos la necesidad de analizar cuidadosamente la carga de la deuda, es el trabajo del Gobierno, no del FMI”.

En este sentido, según Georgieva “se necesita más tiempo para obtener datos sobre la sostenibilidad de la deuda” de la Argentina con el FMI. Además, sostuvo que el organismo apoya al presidente Alberto Fernández “en sus esfuerzos para reanudar el crecimiento económico”. “Apoyamos el compromiso de este gobierno de estabilizar la economía y volver al crecimiento”, agregó.

El planteo de Cristina Kirchner fue el primero que surge desde el gobierno respecto a cómo se debería negociar la deuda con el Fondo. De hecho, la semana pasada el presidente Fernández sostuvo que la observación de la vicepresidenta era “muy pertinente”. “Muchas veces dije que el FMI incumplió con el hecho de que el estatuto prohíbe prestar plata para cubrir corridas cambiarias, lo que Cristina dice es que si incumplieron eso, que hagan una quita, es absolutamente pertinente”.