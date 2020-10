A descorchar: Patricia Bullrich festejó con los Etchevehere el desalojo ordenado por la Justicia

La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró junto a parte de la familia Etchevehere el fallo de la jueza Carolina Castagno que ordenó el desalojo de Dolores Etchevehere y los integrantes del Proyecto Artigas de la Estancia Casa Nueva. Bullrich viajó a Entre Ríos y aseguró que “el derecho a la propiedad privada es un derecho fundante de una sociedad organizada”.

Los hermanos Etchevehere y su madre, Leonor Barbero Marcial de Etchevehere siguieron la resolución de la Justicia a través de un teléfono celular en las puertas del campo que según la jueza Castagno deberá ser desalojado. Se trata de una de las propiedades en conflicto, en la cual Dolores Etchevehere cedió el 40 por ciento para que la Unión de Trabajadores de la Economía Popular que lidera Juan Grabois pudiera desarrollar el Proyecto Artigas, una iniciativa de producción agroecológica de alimentos.

Patricia Bullrich viajó especialmente a Entre Ríos para seguir de cerca el fallo de la Justicia y acompañar al ex ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. En las imágenes captadas por los móviles de televisión se observa que ni Etchevehere ni la ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO utilizan el barbijo ni respetan la distancia social. Incluso, en el momento de la resolución de la jueza se observa que chocan las manos y se dan palmadas.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Leer mas La Justicia le dio la razón a los hermanos Etchevehere y se procederá al desalojo del campo

“Viva la propiedad privada”, se escuchó gritar a una de las personas que acompañaba a parte de la familia Etchevehere. Luego, el ex ministro macrista aseguro en declaraciones a C5N que “este caso debe servir para que la Justicia vuelva a confiar en la Constitución y el Estado de Derecho”. Luego, junto a otros ruralistas que se encontraban presentes en el lugar cantaron el himno.

La madre de los Etchevehere aseguró que su hija respetará la resolución de la Justicia, aunque el Proyecto Artigas confirmó que apelarán el fallo. “Después de esto estoy segura de que la familia se volverá a unir”, confió Leonor Barbero Marcial de Etchevehere. Días atrás, la propia Dolores aseguró que hace años que no tiene vínculo con sus familiares y llamó a sus hermanos los “Etchevehere corruptos”.

La ex ministra Bullrich sostuvo que “el derecho a la propiedad privada es un derecho fundante de una sociedad organizada y de una sociedad que vive dentro de la ley”. “Lo que pasó fue el colmo de los colmos, el hecho de tomar un campo, meterse con una trapisonda de un familiar que no tiene ningún derecho, tomar la casa y tratar de generar una división entre ricos y no ricos”, sostuvo.

“La verdad es que es una decisión de nuestro partido, del PRO, acompañar todos los hechos donde se discutan los intentos de ruptura de la constitución nacional”, aseguró Bullrich.

Leer mas "Nos tiraron con balas y granadas": crudo relato de un nene de siete años que vivió el desalojo de Guernica

Según Bullrich, “en el último tiempo hubo acontecimientos serios en el sur, siguiendo por Guernica y en este caso la invasión directa de un campo de la familia Etchevehere. Esto muestra las maniobras para cambiar las reglas de nuestra Constitución”, sostuvo la ex ministra.

Ayer había estado presente en las puertas de la Estancia junto a Etchevehere el ex senador y ex candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio, Miguel Ángel Pichetto, quien también asistió para respaldar a la familia Etchevehere.