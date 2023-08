A días de las PASO: ¿el argentino ya tiene decidido a quién le dará su voto?

El próximo domingo 13 de agosto son las PASO a nivel nacional y las expectativas que tienen los votantes no son las mismas que tienen los precandidatos. Esta conclusión surge de la recorrida que hizo BigBang por las calles del barrio porteño de Palermo para preguntar a los vecinos y vecinas acerca de si ya tenían pensado su voto. Si bien no fue una sorpresa, una gran mayoría de las y los consultados tiene definido a quién elegirá, tal como confirmaron muchos estudios sociológicos previos.

Esta apatía se hizo evidente en gran parte de quienes respondieron. "La verdad que no tengo idea a quién voy a votar, no me siento representada por ninguna figura que esté postulada", reconoció una entrevistada. "Sinceramente no estoy convencido de ningún candidato, así que lo más probable es que mi voto sea en blanco. Tengo tiempo para pensarlo, pero no me convencen las propuestas ni los candidatos", reveló otro.

A la hora de quienes no se animaron a brindar su testimonio frente a la cámara hubo de todo y fue una muestra bastante representativa. Sergio Massa, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Javier Milei y la izquierda de Myriam Bregman y Gabriel Solano, fueron opciones mencionadas, con una prevalencia mayor por parte del tigrense y el jefe de Gobierno porteño.

Aunque en ningún momento estas personas fueron más que quienes fueron ganados por el desánimo y la falta de confianza con sus representantes democráticos. "Estoy bastante desesperanzado últimamente con la política. No veo un rumbo copado, un camino a seguir", confesó un tercer entrevistado. "Últimamente cada vez menos gente que venga con ideas claras, copadas y no sé a quién votar", agregó. "Siento que un poco son personajes armados, como si fueran una marca. O sea, no son personas reales con las que me pueda sentir identificada y decir: 'Ok, confío en esta persona para gobernarme'", opinó otra entrevistada.

Según los testimonios de algunos de ellos, mientras que sectores como Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza (LLA) buscan alcanzar a los votantes más radicalizados a la derecha, otros como Unión por la Patria (UxP) apelan a la participación masiva del resto de los votantes, que si bien no apoya a Massa, podría llegar a hacerlo para evitar una salida drástica que convoque a mayor represión, o "un ajuste más grande que el que propone el FMI", como aseguró Milei en The Financial Times.

Al mismo tiempo, es un tema recurrente en la actualidad que la democracia se encuentra en una encrucijada en la que debe revalorizarse de cara al ciudadano, para despejar fantasmas que amenazan con terminar con ella. Y que si bien parte de estos discursos proviene de sectores que nunca respaldaron la vida democrática, hay otra que aparece porque "la política" o la institucionalidad no le da respuesta a sus reivindicaciones puntuales.

Esta ruptura se evidenció durante las protestas que explotaron tras el asesinato de Morena Domínguez de 11 años el martes en Lanús, que motivó que tanto el espacio de Bullrich, como el oficialismo y hasta la izquierda, suspendieran o modificaran fechas y horarios de sus cierres de campaña. A la ex ministra de Seguridad de Mauricio Macri esto la afectó particularmente, ya que su cierre iba a ser en Lanús, municipio que encabeza su precandidato a gobernador bonaerense, Néstor Grindetti.

Lo cierto es que este domingo en todo el país habrá un acto electoral clave y que exige de mucha participación ciudadana para que sea un éxito. El destino de los próximos cuatro años está en juego, aunque también puede llegar a ser mucho más que eso. Quienes no están definidos hasta el momento, lo harán frente a las boletas.