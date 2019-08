A dos años de la muerte de Santiago Maldonado, marcharon a Plaza de Mayo para pedir que se siga investigando

A dos años del día en que Santiago Maldonado desapareció tras una protesta reprimida por la Gendarmería sobre la ruta 40 al norte de la provincia de Chubut, la familia del joven marchó hacia Plaza de Mayo para reclamar justicia y exigir que la causa cerrada por el juez federal Gustavo Lleral, siga adelante.

La convocatoria estuvo a cargo de los hermanos del tatuador, quienes pidieron el esclarecimiento del caso, ya que para ellos hasta ahora no tuvieron respuestas y todavía no se sabe qué fue lo que verdaderamente pasó el momento que la víctima murió, ni tampoco cómo ocurrieron los hechos.

Acompañado de cientos de personas, y sobre un escenario con la cara de Maldonado en grande, Sergio aclaró que hoy no se "cumplen dos años de la muerte de Santiago sino de la desaparición forzada", al mismo tiempo que explicó que hasta ahora no se ha podido precisar con exactitud la fecha del fallecimiento de su hermano, por lo que pidió que la causa no se cierre para poder seguir con la investigación.

Los primeros en llegar a Plaza de Mayo arribaron cerca de las 17, y una hora después comenzó el acto donde los familiares y las organizaciones de derechos humanos recordaron al joven fallecido.

"El principal responsable de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago es Mauricio Macri. Con su silencio e indiferencia legitima la violencia que imparte a través de su ministra de Seguridad", aseguró Sergio Maldonado, quien además explicó que la ministra de Seguridad Patricia Bullrich "incumplió en su deber de prevenir para que no sucediera la represión que terminó con la desaparición de Santiago".

En la marcha que se hizo en 2018 por Santiago Maldonado hubo varios detenidos y corridas en las inmediaciones de Plaza de Mayo, por lo que para esta movilización el hermano del joven fallecido pidió que las cosas se desarrollen con tranquilidad. Aunque no hubo forcejeos en esta oportunidad, al terminar el acto un grupo de encapuchados pintó las paredes del Cabildo con inscripciones en contra del Gobierno Nacional y las fuerzas de seguridad.

En diálogo con el canal C5N, Sergio agregó que lo que más quiere es que "mañana se empiece a investigar", mientras que además le agradeció a todos los presentes por el apoyo y la compañía. "Toda la gente que vino no permite la impunidad, lo de Santiago es una deuda que tienen. Es un mensaje para el Gobierno de que lo de Santiago no fue un invento de los organismos, realmente fue un desaparecido durante 78 días y el Estado es el responsable de su muerte", sostuvo.

Según informó el juez federal Gustavo Lleral tras la autopsia realizada en el cuerpo del artesano, la muerte se produjo el 1° de agosto de 2017 por "asfixia por sumersión ayudada por hipotermia".

El joven participó ese día del piquete de los mapuches en la Ruta Nacional 40 para reclamar la liberación de su líder Facundo Jones Huala, y Gendarmería los reprimió, los corrió hacia el Pu Lof Cushamen y los arrinconó en el río Chubut, donde después de 78 días apareció el cuerpo de Santiago Maldonado.