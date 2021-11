A full con las cábalas: el porqué de la elección de JxC para el cierre y el búnker en la Provincia

La campaña de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires entra en etapa de definiciones. Los dos principales candidatos a diputados nacionales de la lista, Diego Santilli y Facundo Manes, ultiman detalles de lo que será el cierre de la actividad proselitista y la forma en la que esperarán los resultados el domingo de las elecciones.

Por estas horas hay una palabra que oficia como conductora entre ambos actos y es “cábala”. Las costumbres futboleras tanto en el PRO como en la UCR no dejan de estar a la orden del día. Por eso se busca repetir los mismos escenarios de los ganadores en las PASO como para no romper las “costumbres”, como define a esos actos el ex técnico Carlos Salvador Bilardo.

De hecho, ya está acordado que el cierre de campaña suceda en el estadio del club Atenas en la ciudad de La Plata, capital bonaerense. Con un escenario en el centro del estadio, Santilli y Manes estarán acompañados por el resto de los candidatos en la nómina. También estarán invitados todos los intendentes del espacio, ya sean del PRO, la UCR o vecinalista, los legisladores provinciales y los dirigentes de todas las tribus.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

La lista de oradores todavía no se terminó de definir, pero se da por decorando que Santilli y Manes tendrán un rol protagónico. De no haber cambios, la fecha elegida será el jueves 11. De respetar las cábalas a rajatabla, volverá a ser al mediodía. De esta forma es posible que la candidata a diputada nacional por la Ciudad, María Eugenia Vidal, haga el cierre el día anterior.

Respecto al acto en el club Atenas de La Plata, en ambos comandos de campaña no quieren que sea un evento nacional para no quitarle la perspectiva y el tono que tuvo la estrategia en todo el camino previo a las generales. “Va a ser un acto 100% bonaerense”, agregan. ¿Quedarán afuera entonces el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, el senador nacional Martín Lousteau y el ex presidente Mauricio Macri? Fuentes del mencionado espacio consultadas por BigBang remarcaron que no estarán en el evento.

Así, finalmente el domingo de las elecciones Manes y Santilli esperarán los resultados en un lugar también conocido, el salón Vonharv de la capital provincial. Este espacio fue elegido por el intendente Julio Garro para controlar lo que sucedía en las PASO. Garro fue de los jefes comunales el que mayor cantidad de votos le aportó a Juntos por el Cambio. Nuevamente la cábala presente.

Una de las cuestiones troncales con la elección del búnker pasó por evitar que se repita el culebrón de las PASO, en donde hubo tres búnkeres diferentes: uno exclusivo de la UCR, uno del PRO y otro compartido por ambos. Esto generó que no sólo los candidatos y los militantes tuvieran que ir de un lado al otro sino además los medios, con lo que se temió que exista algún tipo de decisión de no cubrirlos luego.

La decisión de ambos lados además deja ver, según explican, la buena sintonía que hay entre Santilli y Manes. Es que si alguien le hubiera consultado a alguno de ellos que se mantendrían las cábalas del otro antes de las PASO, pocos hubieran cubierto esa apuesta.