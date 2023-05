A la espera del nuevo gambito de CFK: el impacto en el Frente de Todos y las reacciones a su nota

“Se desactivó el operativo clamor y se activó el operativo homenaje”. Así definieron en Casa Rosada la negativa de Cristina Fernández de Kirchner a ser candidata y la convocatoria a la Plaza de Mayo para el próximo 25 a las 16hs. Celebrarán el 20º aniversario de la llegada al poder de Néstor Kirchner con una invitación de la misma vicepresidenta.

El cambio de escenario de la Avenida 9 de Julio a la Plaza asegura una imagen mucho más nutrida. La última vez que se hizo presente como única oradora fue el 9 de diciembre de 2015. En aquella oportunidad, y ante más de 1.000.000 de personas había advertido “no vienen por mí, vienen por sus derechos”. También llamó a concurrir al evento Alberto Fernández: “El 25/5/2003 cambió la historia”, y agregó “al cumplirse 20 años, convoco a todas y todos a homenajearlo en Plaza de Mayo y escuchar a su compañera de vida”. Unos minutos más tarde hicieron lo propio Agustín Rossi y Santiago Cafiero.

La entrevista concedida el pasado jueves por Cristina Fernández de Kirchner dejó pocas definiciones concretas. Sigue siendo grande aún la desorientación dentro del oficialismo. Tanto a nivel de los dirigentes como de la militancia. A la falta de definición sobre la cantidad de fórmulas a nivel nacional, ya sean dos o cinco; se le suma el suspenso en la provincia de Buenos Aires sobre la separación de los sufragios provinciales de los nacionales. Axel Kicillof mantiene su postura de reelegir en el distrito más importante del país y no acceder a la nacional.

“Todo sigue igual que hasta las 21.30 hs del jueves, Wado no es candidato todavía”. De esta forma despejaron cualquier afirmación sobre un apoyo explícito a Eduardo Wado De Pedro desde un despacho cercano al ministro y agregaron: “No vamos a decir nada hasta que no hable Cristina. Habrá que esperar al próximo jueves en la Plaza”. Wado forma parte de la nueva generación de dirigentes a la que aludió ella. Además, esta semana subrayó que su futuro político está atado a la estrategia que defina Cristina. “Hoy no soy candidato”, reiteró ante varios medios mientras continúa su recorrida por el país.

“Lo importante es trazar la estrategia electoral y dejar de lado las medidas efectistas”, confió un entornista de Balcarce 50. También dejó en claro la urgencia de un encuentro entre Cristina y Alberto para definirla: “Las cuestiones personales deben dejarse de lado”.

Mientras tanto, Sergio Massa parece el equilibrista entre los dos extremos. “Me tocó agarrar una papa caliente como dijo Cristina y es lo mismo que hizo Silvina (Batakis)”, consideró el viernes en un evento del Banco Nación en Tecnópolis acerca de su llegada a Economía luego del interregno de un mes de Batakis.

Unos minutos más tarde subió la apuesta: "No soy de los que se asusta frente a un desafío. Efectivamente cuando había que agarrar la papa caliente y muchos que hoy se pasean por los canales hablando de candidatura, pusimos el cuerpo y nos hicimos cargo". En sus primeras declaraciones luego de la entrevista a la Vicepresidenta puso en valor esas palabras conociendo el significativo apoyo. También les habló del modelo de país que desea en clave electoral a empresarios: “Se pone en juego el modelo de desarrollo contra el de especulación financiera. Podemos encontrar la paz de los cementerios, pero en los cementerios hay muertos”, explicó.

El horizonte del ex titular de Diputados todavía no está claro, con una inflación que se espiraliza ese dato no es menor. El próximo 10 de junio en Mar del Plata el Frente Renovador realizará su Congreso partidario y definirá allí su estrategia a dos semanas del cierre de listas. Desde el entorno de Alberto Fernández también esta semana afirmaron: “No tiene ninguna diferencia con Sergio. Ese es un invento de la gente”. Las palabras del titular de Hacienda condicionando su presentación a ser la única alternativa va quedando atrás con el paso de los días.

“Esa es la marca registrada de Alberto”. Uno de los protagonistas de la contienda electoral de 2019 confirmó a BigBang que luego del triunfo en las PASO se “desgobernó la campaña”. Asimismo, entiende que no habrá consenso para candidato único y señala la necesidad de por lo menos dos competidores en el oficialismo. “Sería ficticio y la gente se da cuenta” acota. Y sobre las posibilidades de Sergio Massa visualiza un panorama complicado, “pero nunca se sabe”.

Las idas y vueltas entre Cristina y Alberto hacen difícil el encuentro entre ambos. Esta semana, la titular del Senado responsabilizó por la coyuntura económica tanto a Mauricio Macri como a Alberto Fernández, en base a los resultados de sus negociaciones con el FMI. En la entrevista recordó su accionar en las PASO y la actitud frente al Poder Judicial.

Cerca de del despacho del Presidente indicaron a este portal: “Lamento que algunos hayan tardado tanto en entenderlo”. Así se expresó una persona que recorre los pasillos de Casa Rosada con este medio y sin dejar lugar a dudas sobre su mirada concluyó: “Han hecho mucho daño al proyecto”.

Retrocediendo en el tiempo, señala que la resolución mediante las PASO “es la que viene planteando Alberto desde 2021”. Fue el Día de la Militancia cuando dijo: “Mi mayor aspiración es que en 2023, desde el último concejal hasta el presidente de la República lo elijan primero los compañeros del Frente de Todos”. Sin embargo, acotó que “no sólo se trata de eso, sino de abrir el partido a nuevas generaciones”. Y sobre la decisión de Cristina de no competir cree que: “Hay ciclos que se cumplen y deben ser asumidos”. “El deber de un dirigente es abrir caminos para que otros lleguen” en sintonía con las palabras de ella en el reportaje concedido esta semana. Por último y en un tono descarnado marcó: “Han hecho mucho daño al proyecto”.